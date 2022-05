Brit Hotel amorce une montée en gamme de son réseau d’hôteliers indépendants

Brit Hotel souhaite aussi opérer une montée en gamme. Le fer de lance de cette ambition nouvelle a d’ailleurs été inauguré le 7 avril 2022 : le Brit Hotel Paris Orly Rungis. En plus d’être le 160ème établissement du réseau, c’est aussi le tout premier à être installé dans la capitale.



Cette ouverture n’est que la première étape de cette stratégie de développement. Une seconde ouverture d’un établissement 4**** est déjà prévue en 2022, et deux autres sont planifiées pour 2023.



« L’hôtellerie, comme nombre de secteurs d’activité, est en pleine évolution. Les attentes et les envies des clients évoluent, les chaînes hôtelières doivent évoluer de concert. L’ouverture du Brit Hotel Paris Orly Rungis marque ainsi une véritable étape pour le réseau : nous passons aujourd’hui la vitesse supérieure !



L’objectif avec cette montée en gamme est donc non seulement d’agrémenter la palette d’hébergements au sein de notre réseau, mais aussi et surtout d’offrir aux hôteliers adhérents les outils adaptés pour attirer et fidéliser les voyageurs de demain. Une montée en gamme certes, mais sans renier ce qui fait notre marque de fabrique : la proximité ! » a déclaré Guy Gérault, Directeur Général du réseau Brit Hotel.