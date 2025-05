Mondovi Luxury Suites ouvre à Paris en 2025

, uneouvrira ses portes au 7 rue de Mondovi, à Paris s’installe dans un immeuble emblématique du quartier, entre la rue de Rivoli et la rue du Mont-Thabor.Cette adresse confidentielle, à deux pas des Tuileries et de la rue Saint-Honoré, proposera. Alliant indépendance et services hôteliers haut de gamme, l’établissement offrira une conciergerie disponible 24h/24 et un bar intimiste.Chaque suite a été pensée dans un, par les studios Andon Studio et Soap Architects.