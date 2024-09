Brit Hotel poursuit sa montée en gamme

Le Brit Hotel Paris Rosny-sous-Bois nous permet à la fois de développer notre maillage territorial en Île-de-France et confirme notre volonté de monter en gamme, afin de proposer une offre d’hébergement toujours plus complète et adaptée aux demandes des voyageurs, qu’ils soient professionnels ou loisirs.



De plus, sa localisation était plus qu’idéale lors des compétitions sportives qui se sont déroulées à Paris cet été ; ce fût une véritable opportunité pour Brit Hotel d’augmenter la visibilité de la marque à l’échelle nationale voire internationale,

L'inauguration de l'établissement aura lieu fin septembre." a expliqué Guy Gérault, le directeur général du réseau Brit Hotel.L'hôtel est ouvert depuis mars dernier.