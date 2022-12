Brit Hotel lance son nouveau site dédié aux groupes

light

Créée en 1993 en Bretagne par la famille Madoré, toujours actionnaire majoritaire,principalement dans le Grand Ouest, mais aussi largement représenté sur tout le territoire national.En capacité, la chaîne arrive auLe réseau s’appuie sur un modèle original avec une quinzaine d’établissements appartenant en propre à la Holding Couédic Madoré, des contrats de gestion pour le compte de propriétaires et une formule de franchise de marque «» mais ouvrant sur les outils de commercialisation.Lors d’Equip’Hotel, le réseau a été rejoint par Best Hotel qui va progressivement se fondre dans l’enseigne. Ce fut aussi l’occasion d’annoncer des projets d’envergure avec un objectif affiché : développer une plateforme de marque plus moderne, plus efficace et plus digitale.