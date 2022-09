Brit Hotel : les ventes directes décollent cet été

"Ces résultats extrêmement encourageants étaient attendus, sinon espérés. 2021 avait déjà été un exercice particulièrement positif pour nous, et nous abordions donc 2022 avec beaucoup d’entrain. Mais la crise en Ukraine et tout ce qu’elle a apporté comme difficultés économiques nous a fait craindre le pire, l’inflation touchant durement le portefeuille des français.



Pourtant, les résultats ont continué à grimper pour atteindre des sommets historiques. Les Français ont envie d’ailleurs, de voyager et de découvrir, et nous sommes touchés et ravis qu’ils aient placé leur confiance en l’hôtellerie française cet été."

précise Guy Gérault, Directeur Général du réseau Brit Hotel.