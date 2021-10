Fairbooking : que devient le Booking... mais éthique ?

C’est l’accomplissement d’une année de travail en étroite collaboration avec nos partenaires, la récompense de nombreux efforts. Nous sommes fiers du résultat, la machine est lancée. Nous continuons le développement, avec une grande campagne à destination des voyageurs.



Nous regardons droit devant,

Nous considérons le pari réussi. Nos ambitions pour la plateforme sont d'avoir 2 000 établissements en ligne en 2022, et nous visons 100 000 nuitées réservées via la plateforme sur la même année,

En juillet 2020, Fairbooking annonçait la mise en ligne prochaine d’une nouvelle plateforme de réservation d’hébergements, plus ergonomique et mieux adaptée aux nouvelles ambitions de Fairbooking pour les hébergeurs.Plus d'un an après et quelques confinements, la nouvelle mouture a tenu ses promesses." lâche enthousiaste Catherine Quérard, Présidente de Fairbooking.Et cet optimisme se retrouve aussi dans les partenariats signés avec des grands acteurs de l'hébergement comme Contact Hôtels, Brit Hotel, Balladins, Néméa Résidences Vacances et Terres de France Appart’Hotels.Ce n'est pas tout, car avant la fin de l'année AKENA Hotels et Fasthôtel vont rejoindre l'aventure.La confiance des professionnels doit maintenant trouver celles des voyageurs, c'est tout l'enjeu des mois à venir." confie Hervé Lasbouygues, membre fondateur et Vice-Président de Fairbooking.Bonne chance à eux !