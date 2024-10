FairMoove rachète We Go GreenR et FiG (Food index for good)

"La transition écologique du secteur du tourisme est un enjeu de taille. Nous avons créé FairMoove en 2021 avec l’objectif d’éveiller les consciences, et nous nous appliquons désormais à réunir autour de nous des experts et spécialistes dans chaque domaine concerné par le tourisme…



Seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin ! Ces rencontres et collaborations nous enrichissent. En unissant nos forces, nous apportons des solutions innovantes et clef en main pour améliorer les performances environnementales et économiques des professionnels du tourisme"

a déclaré Jean-Pierre Nadir , fondateur et président de FairMooveWe Go GreenR accompagne les hôteliers dans leur transition durable et propose des formations en e-learning. L'entreprise dispose aussi d'une plateforme de réservation dédiée aux hébergements engagés.FiG (Food Index for Good),ainsi que différents modules d'accompagnement à 360 degrés : sobriété énergétique, gaspillage, menu bas carbone.