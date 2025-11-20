TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Reginald Lefevre rejoint Volotea

il occupera les fonctions de Deputy Country Manager France & Afrique du Nord


Volotea annonce la nomination de Réginald Lefevre au poste de Deputy Country Manager France & Afrique du Nord, aux côtés de Gilles Gosselin.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Reginald Lefevre rejoint Volotea au poste de Deputy Country Manager France & Afrique - photo LinkedIn
Reginald Lefevre rejoint Volotea au poste de Deputy Country Manager France & Afrique - photo LinkedIn
Réginald Lefevre rejoint Volotea au poste de Deputy Country Manager France & Afrique du Nord.

Avant d'intégrer l'équipe de Volotea, Réginald Lefevre a passé 13 ans chez Corsair, où il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la planification du réseau et l’optimisation des opérations.

Avant d’intégrer Corsair, Réginald Lefevre a travaillé pour Aviapartner à l’Aéroport Nice Côte d’Azur (2007–2011).

Son parcours comprend également plusieurs stages en lien avec les opérations aériennes et la logistique : chez Air France (analyse des flux dans le cadre du projet Hub 2012), Danone (supply chain), Total (logistique et transport) et Atlantica Nantes (assistance en escale).


Réginald Lefevre : le début d'une "nouvelle aventure"

Sur linkedIn, Réginald Lefevre indique être « ravi d’avoir rejoint Volotea » et se dit « enthousiaste à l’idée de participer à la représentation de l’entreprise en France tout en collaborant avec une équipe internationale ». Il évoque le début « d’une nouvelle aventure » après treize années passées chez Corsair.

Gilles Gosselin, Country Manager France a déclaré de son côté : "Très heureux d’accueillir Reginald chez Volotea-France ! Son arrivée marque une nouvelle étape importante pour notre équipe. Ensemble, nous allons pouvoir poursuivre et renforcer l’accompagnement du développement de Volotea en France. De beaux projets nous attendent !"

