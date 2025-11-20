Reginald Lefevre rejoint Volotea au poste de Deputy Country Manager France & Afrique - photo LinkedIn
Réginald Lefevre rejoint Volotea au poste de Deputy Country Manager France & Afrique du Nord.
Avant d'intégrer l'équipe de Volotea, Réginald Lefevre a passé 13 ans chez Corsair, où il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la planification du réseau et l’optimisation des opérations.
Avant d’intégrer Corsair, Réginald Lefevre a travaillé pour Aviapartner à l’Aéroport Nice Côte d’Azur (2007–2011).
Son parcours comprend également plusieurs stages en lien avec les opérations aériennes et la logistique : chez Air France (analyse des flux dans le cadre du projet Hub 2012), Danone (supply chain), Total (logistique et transport) et Atlantica Nantes (assistance en escale).
Avant d'intégrer l'équipe de Volotea, Réginald Lefevre a passé 13 ans chez Corsair, où il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la planification du réseau et l’optimisation des opérations.
Avant d’intégrer Corsair, Réginald Lefevre a travaillé pour Aviapartner à l’Aéroport Nice Côte d’Azur (2007–2011).
Son parcours comprend également plusieurs stages en lien avec les opérations aériennes et la logistique : chez Air France (analyse des flux dans le cadre du projet Hub 2012), Danone (supply chain), Total (logistique et transport) et Atlantica Nantes (assistance en escale).
Réginald Lefevre : le début d'une "nouvelle aventure"
Autres articles
-
Volotea : Mónica Allés nouvelle directrice des ressources humaines
-
Volotea vise un chiffre d’affaires record de 840 millions d’euros en 2025
-
Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]
-
Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
-
Volotea dévoile une nouvelle destination au départ de Lyon
Sur linkedIn, Réginald Lefevre indique être « ravi d’avoir rejoint Volotea » et se dit « enthousiaste à l’idée de participer à la représentation de l’entreprise en France tout en collaborant avec une équipe internationale ». Il évoque le début « d’une nouvelle aventure » après treize années passées chez Corsair.
Gilles Gosselin, Country Manager France a déclaré de son côté : "Très heureux d’accueillir Reginald chez Volotea-France ! Son arrivée marque une nouvelle étape importante pour notre équipe. Ensemble, nous allons pouvoir poursuivre et renforcer l’accompagnement du développement de Volotea en France. De beaux projets nous attendent !"
Gilles Gosselin, Country Manager France a déclaré de son côté : "Très heureux d’accueillir Reginald chez Volotea-France ! Son arrivée marque une nouvelle étape importante pour notre équipe. Ensemble, nous allons pouvoir poursuivre et renforcer l’accompagnement du développement de Volotea en France. De beaux projets nous attendent !"