Volotea vise un chiffre d’affaires record de 840 millions d’euros en 2025

Volotea est sur le point de battre tous ses records.
La compagnie aérienne prévoit de clôturer l’année 2025 avec un chiffre d’affaires avoisinant les 840 millions d’euros, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024.
Son bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) devrait dépasser 190 millions d’euros, en progression de 29 % par rapport à l’an dernier, pour une marge comprise entre 22 et 24 %, soit cinq points de plus qu’en 2024.
Le bénéfice d’exploitation (EBIT), quant à lui, devrait atteindre 70 à 80 millions d’euros, plus du double des 33,5 millions d’euros réalisés l’année précédente (+116 %), avec une marge en nette amélioration à 8,5-9 %.
Des résultats qui reflètent, selon la direction, la robustesse du modèle économique de la compagnie et sa capacité à tirer profit d’une croissance maîtrisée.
Un capital renforcé pour soutenir la croissance de Volotea
En parallèle, Volotea a poursuivi son plan de renforcement de capital lancé en 2024.
Aux côtés de ses actionnaires historiques, de son PDG et fondateur Carlos Muñoz, la compagnie a pu compter sur Aegean Airlines et le fonds d’investissement américain PAR Capital, figure majeure du secteur aérien.
Une nouvelle injection de 10 millions d’euros a été réalisée en septembre 2025, s’ajoutant aux 46 millions levés l’année précédente, pour un total de 56 millions d’euros.
Initialement, cette deuxième phase prévoyait une levée d’environ 50 millions, mais les prévisions financières particulièrement positives ont permis de réduire le montant.
Une stratégie prudente et un réseau en expansion
"Nous sommes très heureux d'annoncer ces prévisions pour 2025, qui, grâce à une forte demande, à notre stratégie différenciée et à une solide exécution opérationnelle, nous permettront d'atteindre les meilleures marges de l'histoire de notre jeune compagnie aérienne", déclare Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.
Il précise que la compagnie a volontairement opté pour une croissance mesurée d’environ 5 %, permettant une nette amélioration des marges. Pour 2026, Volotea anticipe une croissance supérieure à 10 %, uniquement limitée par la disponibilité de sa flotte.
Sur le plan opérationnel, la compagnie prévoit de proposer plus de 12,6 millions de sièges en 2025 et d’atteindre près de 14 millions en 2026. Elle exploitera d’ici la fin de l’année plus de 420 liaisons, dont plus de la moitié en exclusivité, et table sur 11,5 millions de passagers transportés.
