Expansion, bénéfices, Volotea... Aegean, à fond la forme 🔑

Oui 25 ans c’est notre âge. De deux petits Avro RJ100, nous en sommes à 83 appareils, principalement des A.320 et A.321. La Grèce est dans une très grande dynamique.



Depuis le Covid, chaque année est meilleure que la précédente. Ici sur le salon IFTM, notre ministre du tourisme (Olga Kefalogianni ndlr) a déjà annoncé des chiffres 2024 qui devraient être encore meilleurs qu’en 2023. On est à 20% d’augmentation par rapport à 2019.



J’aime citer ce mot grec " Philoxenia " qui nous caractérise (vient des mots filos (ami) et xenos (étranger) ndlr) C’est aussi un concept d’accueil. Depuis le Covid, la Grèce a gagné en notoriété.



Pour en revenir à votre question, nous venons d’annoncer un premier semestre qui est très bon. On est à plus 10% par rapport à 2023. On ne compare plus désormais par rapport à 2019.



L'année de référence, c'est vraiment 2023 qui a été excellente et actuellement on est à plus 10% en termes de chiffre d'affaires, puisque je crois qu'on atteint environ les 750 millions d'euros.



Ce qui est très intéressant, c’est que jusqu’à présent et depuis les débuts d’Aegean, nous avions un premier semestre négatif. Parce que la Grèce est une destination très saisonnière sur laquelle les voyages sont concentrés essentiellement sur le Q2 et le Q3 c’est-à-dire de juin à septembre.



Mais en 2023, et pour la première fois, nous avons eu un premier semestre positif et cela se confirme pour 2024. On voit donc que les investissements tels que l'élargissement de la saison sont une réussite puisqu'on commence maintenant à accroitre les lignes sur début mars, et puis on pousse jusqu'à la mi-novembre.



Nous volons sur 30 destinations en Grèce. Un réseau « éclaté » avec des îles petites et grandes que nos vols permettent de rallier facilement.