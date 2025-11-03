Volotea : Mónica Allés nouvelle directrice des ressources humaines

Volotea vient d’annoncer la nomination de sa nouvelle Chief People Officer, Mónica Allés.
Depuis son nouveau poste, elle pilote la stratégie RH, la culture d’entreprise et le développement organisationnel de Volotea. Elle accompagne l’expansion de la compagnie sur ses principaux marchés, la France, l’Italie et l’Espagne, et veille à renforcer l’expérience des collaborateurs dans l’ensemble des 19 bases européennes du groupe.
« L'arrivée de Mónica au poste de Chief People Officer apporte une approche stratégique, humaine et internationale qui correspond parfaitement à l'identité de Volotea et à nos objectifs de croissance pour les années à venir. Je suis convaincu que son expérience sera déterminante pour continuer à renforcer notre culture d’entreprise et permettre à chaque membre de notre équipe de s’épanouir et de contribuer au succès de l'entreprise. » souligne Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.
Mónica Allés : une carrière de plus de 25 ans dans les ressources humaines
Diplômée en sciences économiques et commerciales de l’Université de Barcelone et titulaire d’un master en ressources humaines de l’EADA Business School, Mónica Allés possède plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines.
Elle a occupé des postes de direction chez MasOrange, MásMóvil et Abertis Autopistas (Espagne et Chili), après avoir commencé sa carrière en conseil chez PwC.
Son parcours couvre l’ensemble des domaines liés à la transformation organisationnelle, la culture d’entreprise et le bien-être des collaborateurs, des compétences qu’elle mettra désormais au service de Volotea.
