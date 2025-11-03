Volotea : Mónica Allés nouvelle directrice des ressources humaines

L'arrivée de Mónica au poste de Chief People Officer apporte une approche stratégique, humaine et internationale qui correspond parfaitement à l'identité de Volotea et à nos objectifs de croissance pour les années à venir. Je suis convaincu que son expérience sera déterminante pour continuer à renforcer notre culture d’entreprise et permettre à chaque membre de notre équipe de s’épanouir et de contribuer au succès de l'entreprise

Volotea vient d’annoncer la nomination de sa nouvelleDepuis son nouveau poste, elle pilote la, la culture d’entreprise et le développement organisationnel de Volotea. Elle accompagne l’expansion de la compagnie sur ses principaux marchés, la France, l’Italie et l’Espagne, et veille à renforcer l’expérience des collaborateurs dans l’ensemble desdu groupe.. » souligne