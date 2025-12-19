MSC CROISIERES

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Rejoindre MSC Croisières, c’est intégrer une compagnie de croisières internationale proposant des itinéraires sur les cinq continents. Elle commercialise une offre complète de voyages en mer intégrant transport, hébergement, restauration, divertissements et expériences à destination.


Rédigé par Clémence RIEU le Dimanche 11 Janvier 2026

Worldia

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Bureau(x) : Genève

Langue(s) : Français

Collaborateurs : Plus de 37 000 collaborateurs dans le monde, représentant plus de 140 nationalités, à terre comme à bord.


POSTES À POURVOIR

Paris - Ile de France

Carte Paris - Ile de France
Commercial CSE, collectivités et associations
CDI - Montrouge (92)



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



ACTIONNARIAT

Entreprise familiale appartenant au Groupe MSC, leader mondial du transport et de la logistique, fort de plus de 300 ans d’héritage maritime.

POSITIONNEMENT

Troisième plus grande compagnie de croisières au monde, MSC Croisières est leader en Europe et occupe des positions de premier plan en Amérique du Sud, dans la région du Golfe et en Afrique australe. Elle affiche également la croissance la plus rapide du secteur en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Extrême-Orient.

FLOTTE

23 navires modernes et élégants en service. Un vaste plan d’investissement est en cours, incluant la livraison de nouveaux navires à l’horizon 2030.

OFFRE

Plus de 340 itinéraires dans plus de 100 pays, combinant confort, gastronomie internationale, divertissements de haut niveau, technologies centrées sur le client et programmes familiaux primés.


Chez MSC Croisières, nous ne faisons pas que voyager autour du monde : nous créons des expériences inoubliables, guidées par la passion, l’excellence et l’esprit d’équipe. Leader mondial de la croisière, entreprise familiale aux racines méditerranéennes, nous plaçons l’humain au cœur de notre réussite.


POURQUOI TRAVAILLER CHEZ NOUS ?

Une aventure internationale

Nos équipes reflètent la diversité du monde : plus de 140 nationalités collaborent chaque jour pour offrir le meilleur à nos passagers. Travailler chez MSC Croisières, c’est évoluer dans un environnement dynamique, multiculturel et stimulant.

Des opportunités de carrière uniques

Nous croyons en la mobilité interne et au développement des talents. Que vous soyez à terre ou en mer, débutant ou expert, chaque collaborateur a un rôle clé à jouer et des possibilités concrètes d’évolution.

Une entreprise qui innove et agit pour l’avenir

MSC Croisières s’engage pour un tourisme durable et des pratiques respectueuses de l’environnement. Rejoindre nos équipes, c’est contribuer à la croisière de demain et à des projets ambitieux et innovants.

Une culture fondée sur le respect et la collaboration

Nous valorisons le travail d’équipe, l’engagement et la performance. Ici, chaque voix compte et chaque talent est reconnu.


LES AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ NOUS


Picto
Culture d’entreprise familiale et inclusive

Picto
Projets d’envergure mondiale en forte croissance

Picto
Formation continue et développement des compétences grâce à la MSC People Academy et de formations dédiées personnalisées

Picto
Mutuelle familiale : Prise en charge à hauteur de 70% ; Remboursement de médecines douces (ostéopathie, psychologie) ; 3 jours de carence pris en charge dès 6 mois d’ancienneté ; 4 jours enfants malades / an

Picto
Locaux parisiens rénovés récemment avec un cadre de travail idéal : Parking dédié, local à vélos, auditorium et Business Center accessibles pour les événements, droits d’entrée au restaurant d’entreprise ou Tickets Restaurant de 10€, accès à une salle de sport et cours collectifs dans nos locaux pour 12,50€/ mois, 20kg de fruits livrés chaque semaine au bureau

Picto
Accès à une multitude de bons plans grâce à la plateforme EDENRED + (Parc Astérix, Disneyland, Cinéma…)

Picto
Croisières à prix réduits pour profiter pleinement l’expérience MSC Croisières


POLITIQUE RSE

RSE


1. Objectif global et plan stratégique : - Neutralité carbone pour toutes nos opérations maritimes d’ici 2050.
- Plan de Transition Énergétique (PTE) vérifié chaque année, aligné sur l’Accord de Paris et les objectifs du secteur.

2. Réduction des émissions et efficacité énergétique : - Intensité carbone réduite de 38,9 % en 2024, objectif sectoriel de 40 % d’ici 2030.
- Nouveaux navires réduisant les émissions par passager de 44 % par rapport aux navires pré-2013 grâce à l’optimisation des coques, pods de propulsion, systèmes CVC, éclairage LED et récupération de chaleur.
- Alimentation à quai : 142 connexions en 2024 ont évité plus de 12 000 tonnes de CO₂. Nouvelle connexion electrique au Havre depuis le 30 octobre ; Marseille en 2026.

3. Carburants et innovations : - Utilisation de Bio-GNL et GNL synthétique via un système certifié "mass balance", garantissant des réductions de gaz à effet de serre mesurables.
- Réduction du méthane (methane slip) de 90 % sur 30 ans grâce aux moteurs GNL avancés et aux innovations continues.

4. Gestion à bord et recyclage : - Systèmes de traitement des eaux usées, gestion des déchets et recyclage pour réduire l’impact environnemental des opérations à bord.
- Initiatives de réduction des plastiques et amélioration de l’efficacité énergétique des installations hôtelières.

5. Tourisme responsable et impact local : - Collaboration avec les ports, autorités locales et opérateurs d’excursions pour assurer un impact positif sur les communautés visitées.
- Gestion du trafic, soutien aux transports électriques et excursions à faible impact (“Protectours”).



PROFILS RECHERCHÉS



Marketing, communication & digital

Ventes, revenue management, relation client

Fonctions support (RH, finance)


Prêt(e) à embarquer ?

Si vous recherchez plus qu’un emploi — une aventure professionnelle, des défis internationaux et une entreprise qui vous fait confiance — alors votre carrière commence ici.



LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE



PictoUne hospitalité méditerranéenne au cœur de la culture interne


PictoLa fierté d’appartenir à un groupe familial indépendant


PictoUn engagement fort en faveur d’un tourisme maritime responsable






N'hésitez pas à consulter notre site.
https://www.msccroisieres.fr/

Lu 142 fois

Tags : croisière, mer, MSC Croisières, voyages
Notez

