MSC CROISIERES



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



ACTIONNARIAT



Entreprise familiale appartenant au Groupe MSC, leader mondial du transport et de la logistique, fort de plus de 300 ans d’héritage maritime.



POSITIONNEMENT



Troisième plus grande compagnie de croisières au monde, MSC Croisières est leader en Europe et occupe des positions de premier plan en Amérique du Sud, dans la région du Golfe et en Afrique australe. Elle affiche également la croissance la plus rapide du secteur en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Extrême-Orient.



FLOTTE



23 navires modernes et élégants en service. Un vaste plan d’investissement est en cours, incluant la livraison de nouveaux navires à l’horizon 2030.



OFFRE



Plus de 340 itinéraires dans plus de 100 pays, combinant confort, gastronomie internationale, divertissements de haut niveau, technologies centrées sur le client et programmes familiaux primés.





Chez MSC Croisières, nous ne faisons pas que voyager autour du monde : nous créons des expériences inoubliables, guidées par la passion, l’excellence et l’esprit d’équipe. Leader mondial de la croisière, entreprise familiale aux racines méditerranéennes, nous plaçons l’humain au cœur de notre réussite.





POURQUOI TRAVAILLER CHEZ NOUS ?



Une aventure internationale



Nos équipes reflètent la diversité du monde : plus de 140 nationalités collaborent chaque jour pour offrir le meilleur à nos passagers. Travailler chez MSC Croisières, c’est évoluer dans un environnement dynamique, multiculturel et stimulant.



Des opportunités de carrière uniques



Nous croyons en la mobilité interne et au développement des talents. Que vous soyez à terre ou en mer, débutant ou expert, chaque collaborateur a un rôle clé à jouer et des possibilités concrètes d’évolution.



Une entreprise qui innove et agit pour l’avenir



MSC Croisières s’engage pour un tourisme durable et des pratiques respectueuses de l’environnement. Rejoindre nos équipes, c’est contribuer à la croisière de demain et à des projets ambitieux et innovants.



Une culture fondée sur le respect et la collaboration



Nous valorisons le travail d’équipe, l’engagement et la performance. Ici, chaque voix compte et chaque talent est reconnu.

