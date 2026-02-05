Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h. ©DepositPhotos.com/packshot
Le parc animalier propose des contrats à durée déterminée allant de 2 à 6 mois pour des profils variés, incluant des postes d'employés de restauration, de caisse, de réceptionnistes, ainsi que des valets de chambre.
Des métiers plus spécialisés comme médiateur scientifique ou jardinier paysagiste sont également concernés par cette campagne. Les candidats sont invités à se présenter munis d'un CV pour échanger directement avec les responsables de service et découvrir les spécificités des métiers du parc.
Wow Safari Thoiry : valorisation de l'emploi local et missions de sensibilisation
En tant qu'acteur majeur du tourisme dans les Yvelines, le parc mise sur des équipes tournées vers l'accueil du public pour ses expériences immersives diurnes et nocturnes. L'accès à cet événement est libre pour toute personne majeure, mais ne donne pas droit à la visite du parc animalier.
Cette initiative permet au site d'anticiper ses besoins opérationnels pour garantir la qualité de service tout au long de la période estivale.
