TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelJobs  
Recherche avancée

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le parc animalier recrute ses équipes saisonnières pour la saison 2026 sur six métiers différents en CDD.


Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h. Cet événement, qui se tiendra dans l'Orangerie du parc, vise à pourvoir de nombreux postes en CDD pour la saison touristique à venir. Le site des Yvelines cherche ainsi à constituer des équipes engagées pour assurer l'accueil, la restauration et la médiation au sein de son domaine de 150 hectares.


Rédigé par le Vendredi 6 Février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h. ©DepositPhotos.com/packshot
Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h. ©DepositPhotos.com/packshot
Agencia Catalana de Turisme
Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h.

Le parc animalier propose des contrats à durée déterminée allant de 2 à 6 mois pour des profils variés, incluant des postes d'employés de restauration, de caisse, de réceptionnistes, ainsi que des valets de chambre.

Des métiers plus spécialisés comme médiateur scientifique ou jardinier paysagiste sont également concernés par cette campagne. Les candidats sont invités à se présenter munis d'un CV pour échanger directement avec les responsables de service et découvrir les spécificités des métiers du parc.

Wow Safari Thoiry : valorisation de l'emploi local et missions de sensibilisation

Autres articles
En tant qu'acteur majeur du tourisme dans les Yvelines, le parc mise sur des équipes tournées vers l'accueil du public pour ses expériences immersives diurnes et nocturnes. L'accès à cet événement est libre pour toute personne majeure, mais ne donne pas droit à la visite du parc animalier.

Cette initiative permet au site d'anticiper ses besoins opérationnels pour garantir la qualité de service tout au long de la période estivale.

À lire aussi : Le Parc de Thoiry renouvèle ses dîners safari

Lu 292 fois

Tags : emplois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
Le Wow Safari Thoiry organise un forum de recrutement ouvert à tous le jeudi 12 février 2026, de 9h à 13h. Cet...

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme
Dans un contexte de transformation accélérée des métiers du tourisme, l’Opco Mobilités fait de l’intelligence...

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !
A l'occasion de la Semaine des métiers du tourisme qui se déroule jusqu'au 8 février 2026, Valérie Dufour, responsable...
Dernière heure

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets

Les meilleures régions viticoles du nord de l'Italie pour les groupes : guide de location d'autocars en Italie

Recruteurs

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
Rejoindre MSC Croisières, c’est intégrer une compagnie de croisières internationale proposant des itinéraires sur les...

GROUPE SALAÜN

MARIETTON DEVELOPPEMENT

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Partez en France

Partez en France

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias