Jean-Claude Rouach nous a quittés

Jean-Claude ROUACH a été Président de l’APSAV, devenue APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) de 1972 à 1978 et Président du SNAV, devenu Les Entreprises du Voyage, de 1979 à 1983.
Il a été nommé membre d’honneur de l’APST lors de l’assemblée générale du 27 avril 2016, en reconnaissance de son engagement et de ses contributions significatives à l’association, ajoute les EDV et l'APST.
"Son parcours et son implication ont joué un rôle clé, renforçant ainsi la solidarité et la professionnalisation du secteur du tourisme en France."
L'équipe de TourMaG s'associe aux Entreprises du Voyage et à l’APST pour adresser leurs plus sincères condoléances à sa famille.
