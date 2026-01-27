Jean-Claude Rouach nous a quittés

"Son parcours et son implication ont joué un rôle clé, renforçant ainsi la solidarité et la professionnalisation du secteur du tourisme en France."

Jean-Claude ROUACH a été Président de l’APSAV, devenue APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) de 1972 à 1978 et Président du SNAV, devenu Les Entreprises du Voyage, de 1979 à 1983.Il a été nommé membre d’honneur de l’APST lors de l’assemblée générale du 27 avril 2016, en reconnaissance de son engagement et de ses contributions significatives à l’association, ajoute les EDV et l'APST.L'équipe de TourMaG s'associe aux Entreprises du Voyage et à l’APST pour adresser leurs plus sincères condoléances à sa famille.