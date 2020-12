II. Histoire des EDV : dans les années 1960-70, le temps des deux licences et du statut de correspondant

L’épisode se termine par l’échec de cette commercialisation directe, la faillite de Resid'air et 4 000 clients qui, alors qu’ils ont soldé leur voyage ou versé des acomptes, risquent de rester bloqués à destination.



"Notre système de garantie était à son tout début, encore inconnu du grand public. Pour l’image de toute la profession, il fallait faire quelque chose même si Resid'air ne faisait plus partie des adhérents et ne disposait d’aucune structure de sauvetage.



Après une réunion d’urgence des différents Conseils, avec l’adhésion de toute la profession, nous avons mis en place une vaste opération. Face à l’ampleur de la tâche, nous avons créé une structure spécifique animée par Maurice Briant et Michel Dursort (alors trésorier du SNAV).



A la fin de l’été, après avoir encaissé les soldes des clients, nous avons réussi à faire partir et revenir plus de 4 000 personnes. Un coût nul pour la profession et une énorme opération de relations publiques qui nous a beaucoup servie par la suite.



Ce fut une expérience inoubliable. Tout le monde nous avait aidés, compagnies aériennes, hôteliers, agents de voyages, pouvoirs publics" , se souvient Jean-Claude Rouach.



Trois ans après ce krach et de longues négociations, la loi du 11 juillet 1975 renforce les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages et de séjours.



La responsabilité de l’agent de voyages, celui qui vend, n’est engagée vis-à-vis de son client que pour ses propres fautes.



Suppression des licences A et B. L’agent de voyages est titulaire d’une seule licence obtenue dans la mesure où il exerce une activité liée directement au tourisme et aux voyages. Elle est délivrée par un Comité Consultatif des Agences de Voyages (CCAV).



Basé à Paris, il est composé des représentants de l’administration, du SNAV, de l’APS et des associations. Les fondamentaux sont respectés : RC Pro, formation professionnelle. La garantie est modulable en fonction du chiffre d’affaires.