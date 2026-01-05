Gîtes de France : Sylvie Pellegrin nommée Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Le 2 décembre 2025, Sylvie Pellegrin, présidente de la Fédération nationale des Gîtes de France, a été honorée du titre de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.
Une distinction qui récompense son engagement constant pour le développement du tourisme, la valorisation des territoires et le rayonnement de la France, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Cette nomination souligne un parcours exemplaire au service d’un tourisme durable et humain.
Depuis l’ouverture de son premier gîte en 1996, Sylvie Pellegrin a élargi son offre avec cinq autres hébergements, dont deux Eco-Gîtes labellisés Tourisme & Handicap, incarnant sa vision d’un tourisme accessible et responsable.
Sylvie Pellegrin, une vie dédiée à l’accueil et au rayonnement de la France
Élue administratrice, puis présidente de l’agence Gîtes de France Bouches-du-Rhône, elle prend la tête de la Fédération nationale en 2019 et est reconduite à deux reprises, en 2020 puis en 2023, pour poursuivre son mandat.
Son action s’inscrit dans une logique de tourisme engagé, respectueux des habitants et créateur de lien social, tout en soutenant le dynamisme économique local et la préservation du patrimoine.
Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde et ancienne ministre déléguée chargée du Tourisme, a salué son engagement fidèle au service du pays et de ses citoyens, ainsi que sa volonté de structurer et promouvoir une offre touristique d’excellence sur l’ensemble du territoire.
Pour Sylvie Pellegrin, cette distinction est avant tout celle du réseau Gîtes de France et de ses 42 000 propriétaires. "Chaque jour, ces femmes et ces hommes font vivre les territoires en accueillant, en partageant et en transmettant.
Cet esprit collaboratif est notre force et notre ADN. Cette reconnaissance me donne une force supplémentaire pour poursuivre et approfondir cet engagement", déclare-t-elle.
