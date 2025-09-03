TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif

Normandie, Corse et Hauts-de-France en tête cet été


Avec un taux d’occupation national de 86%, Gîtes de France confirme l’attrait des séjours chez l’habitant pour l’été 2025, grâce à des destinations comme la Normandie, la Corse et les Hauts-de-France qui caracolent en tête des régions les plus prisées.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

Gîtes de France confirme l’attrait des séjours chez l’habitant pour l’été 2025 - Depositphotos @ cartophil
Alors que la saison estivale 2025 touche à sa fin, Gîtes de France fait état d’un été satisfaisant, avec un taux d’occupation national de 86% sur les mois de juillet et août, un chiffre stable par rapport à l’été précédent.

Le réseau note que la majorité des régions françaises affichent des performances solides, avec trois destinations qui se distinguent particulièrement : la Normandie, la Corse et les Hauts-de-France, toutes trois atteignant 90% de taux d’occupation.

Ce classement souligne l’attractivité constante des séjours chez l’habitant dans ces régions, prisées pour leur patrimoine, leurs paysages et la qualité de l’accueil.

Gîtes de France : les régions les plus prisées cet été

Selon les données du réseau, le top 10 des régions les plus demandées pour l’été 2025 est le suivant :

1. Normandie - 90%
2. Corse - 90%
3. Hauts-de-France - 90%
4. Grand Est - 89%
5. Bretagne - 89%
6. Bourgogne Franche-Comté - 89%
7. Pays de la Loire - 89%
8. Auvergne-Rhône-Alpes - 86%
9. Nouvelle-Aquitaine - 85%
10. Centre-Val de Loire - 85%

Le mois d’août a enregistré le pic d’occupation de la saison à 90%, contre 82% en juillet, reflétant une préférence des vacanciers pour les séjours en plein été.

Une clientèle internationale stable

La clientèle étrangère représente 20% du total des séjours, principalement européenne (90%).

Si cette proportion reste stable par rapport aux années précédentes, une légère progression est observée chez les vacanciers frontaliers, confirmant l’attrait des séjours de proximité pour les voyageurs étrangers.

Pour Gîtes de France, ces chiffres traduisent la pérennité de son modèle, basé sur l’accueil chez l’habitant qui continue de séduire à la fois les Français et les Européens, malgré un contexte économique et touristique fluctuants.

Lire aussi : 70 ans et plein d’avenir : Gîtes de France veut accélérer sa transformation


Tags : gites de france
