Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif

Alors que la saison estivale 2025 touche à sa fin, Gîtes de France fait état d’un été satisfaisant, avec un taux d’occupation national de 86% sur les mois de juillet et août, un chiffre stable par rapport à l’été précédent.
Le réseau note que la majorité des régions françaises affichent des performances solides, avec trois destinations qui se distinguent particulièrement : la Normandie, la Corse et les Hauts-de-France, toutes trois atteignant 90% de taux d’occupation.
Ce classement souligne l’attractivité constante des séjours chez l’habitant dans ces régions, prisées pour leur patrimoine, leurs paysages et la qualité de l’accueil.
Gîtes de France : les régions les plus prisées cet été
Selon les données du réseau, le top 10 des régions les plus demandées pour l’été 2025 est le suivant :
1. Normandie - 90%
2. Corse - 90%
3. Hauts-de-France - 90%
4. Grand Est - 89%
5. Bretagne - 89%
6. Bourgogne Franche-Comté - 89%
7. Pays de la Loire - 89%
8. Auvergne-Rhône-Alpes - 86%
9. Nouvelle-Aquitaine - 85%
10. Centre-Val de Loire - 85%
Le mois d’août a enregistré le pic d’occupation de la saison à 90%, contre 82% en juillet, reflétant une préférence des vacanciers pour les séjours en plein été.
Une clientèle internationale stable
La clientèle étrangère représente 20% du total des séjours, principalement européenne (90%).
