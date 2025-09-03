Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif

Selon les données du réseau, le top 10 des régions les plus demandées pour l’été 2025 est le suivant :



1. Normandie - 90%

2. Corse - 90%

3. Hauts-de-France - 90%

4. Grand Est - 89%

5. Bretagne - 89%

6. Bourgogne Franche-Comté - 89%

7. Pays de la Loire - 89%

8. Auvergne-Rhône-Alpes - 86%

9. Nouvelle-Aquitaine - 85%

10. Centre-Val de Loire - 85%



Le mois d’août a enregistré le pic d’occupation de la saison à 90%, contre 82% en juillet, reflétant une préférence des vacanciers pour les séjours en plein été.