Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Le rendez-vous national pour se lancer dans l’hébergement touristique

Du 6 au 12 octobre 2025, Gîtes de France organise la 9e édition de son opération nationale "Porteurs de projet". À travers un webinaire, des journées portes ouvertes et des rencontres avec les experts du réseau, l’acteur de référence de l’accueil chez l’habitant accompagne tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure des chambres d’hôtes ou des gîtes.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 3 Octobre 2025

