TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Le rendez-vous national pour se lancer dans l’hébergement touristique


Du 6 au 12 octobre 2025, Gîtes de France organise la 9e édition de son opération nationale "Porteurs de projet". À travers un webinaire, des journées portes ouvertes et des rencontres avec les experts du réseau, l’acteur de référence de l’accueil chez l’habitant accompagne tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure des chambres d’hôtes ou des gîtes.


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Gîtes de France consacre une semaine pour accompagner les porteurs de projet - Depositphotos.com @kle1njke@gmail.com
Gîtes de France consacre une semaine pour accompagner les porteurs de projet - Depositphotos.com @kle1njke@gmail.com
Aer Lingus
Du 6 au 12 octobre 2025, Gîtes de France donne rendez-vous aux particuliers souhaitant se lancer dans l’aventure des chambres d’hôtes ou des gîtes.

L’opération "Porteurs de projet", organisée pour la neuvième année consécutive, mobilise les agences départementales du réseau partout en France afin d’accompagner et conseiller les futurs propriétaires.

Tout au long de la semaine, ces derniers pourront bénéficier de temps d’échanges avec les équipes locales de Gîtes de France.

L’objectif est clair : les aider à franchir le pas et leur donner toutes les clés pour réussir leur installation.

Une semaine pour s’informer et rencontrer les experts

Autres articles
Un temps fort viendra rythmer cette édition, un webinaire gratuit intitulé "Ouvrir son projet de location touristique avec les Gîtes de France", prévu le jeudi 9 octobre à 12h15. Pour s'inscrire c'est ici.

Animé par Marion Duval et Vanessa Manand, collaboratrices du réseau, ainsi qu’un propriétaire du Vaucluse, ce rendez-vous de 45 minutes abordera les étapes essentielles pour ouvrir un hébergement : business plan, cadre juridique, conseils pratiques et astuces du terrain.

Par ailleurs, chaque agence départementale participante organisera une journée portes ouvertes, permettant aux futurs hôtes de rencontrer des experts et des propriétaires déjà installés.

Une occasion privilégiée de poser toutes leurs questions et de découvrir concrètement le fonctionnement du réseau.

Gites de France, un réseau de référence dans l’accueil touristique

Avec plus de 42 000 propriétaires adhérents, Gîtes de France s’impose comme l’acteur de référence de l’accueil chez et par l’habitant en France.

Les valeurs du réseau reposent sur la convivialité, l’envie de partager et la découverte des territoires.

Au-delà de l’hébergement, les propriétaires sont de véritables ambassadeurs de leur région : ils conseillent leurs hôtes, leur font découvrir le patrimoine local, les spécialités culinaires ou encore des circuits hors des sentiers battus.


Lu 131 fois

Tags : gites de france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Le Tarn labellisé "Green Destinations", une première en France

Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?
Partez en France

Partez en France

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias