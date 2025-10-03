Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Gîtes de France consacre une semaine pour accompagner les porteurs de projet - Depositphotos.com @kle1njke@gmail.com
Du 6 au 12 octobre 2025, Gîtes de France donne rendez-vous aux particuliers souhaitant se lancer dans l’aventure des chambres d’hôtes ou des gîtes.
L’opération "Porteurs de projet", organisée pour la neuvième année consécutive, mobilise les agences départementales du réseau partout en France afin d’accompagner et conseiller les futurs propriétaires.
Tout au long de la semaine, ces derniers pourront bénéficier de temps d’échanges avec les équipes locales de Gîtes de France.
L’objectif est clair : les aider à franchir le pas et leur donner toutes les clés pour réussir leur installation.
L’opération "Porteurs de projet", organisée pour la neuvième année consécutive, mobilise les agences départementales du réseau partout en France afin d’accompagner et conseiller les futurs propriétaires.
Tout au long de la semaine, ces derniers pourront bénéficier de temps d’échanges avec les équipes locales de Gîtes de France.
L’objectif est clair : les aider à franchir le pas et leur donner toutes les clés pour réussir leur installation.
Une semaine pour s’informer et rencontrer les experts
Autres articles
-
Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif
-
70 ans et plein d’avenir : Gîtes de France veut accélérer sa transformation
-
Gîtes de France : quelles perspectives pour l'hiver 2025 ?
-
Les Gîtes de France renouent avec la croissance 🔑
-
Gîtes de France et l'UMIH s'associent pour le tourisme rural
Un temps fort viendra rythmer cette édition, un webinaire gratuit intitulé "Ouvrir son projet de location touristique avec les Gîtes de France", prévu le jeudi 9 octobre à 12h15. Pour s'inscrire c'est ici.
Animé par Marion Duval et Vanessa Manand, collaboratrices du réseau, ainsi qu’un propriétaire du Vaucluse, ce rendez-vous de 45 minutes abordera les étapes essentielles pour ouvrir un hébergement : business plan, cadre juridique, conseils pratiques et astuces du terrain.
Par ailleurs, chaque agence départementale participante organisera une journée portes ouvertes, permettant aux futurs hôtes de rencontrer des experts et des propriétaires déjà installés.
Une occasion privilégiée de poser toutes leurs questions et de découvrir concrètement le fonctionnement du réseau.
Animé par Marion Duval et Vanessa Manand, collaboratrices du réseau, ainsi qu’un propriétaire du Vaucluse, ce rendez-vous de 45 minutes abordera les étapes essentielles pour ouvrir un hébergement : business plan, cadre juridique, conseils pratiques et astuces du terrain.
Par ailleurs, chaque agence départementale participante organisera une journée portes ouvertes, permettant aux futurs hôtes de rencontrer des experts et des propriétaires déjà installés.
Une occasion privilégiée de poser toutes leurs questions et de découvrir concrètement le fonctionnement du réseau.
Gites de France, un réseau de référence dans l’accueil touristique
Avec plus de 42 000 propriétaires adhérents, Gîtes de France s’impose comme l’acteur de référence de l’accueil chez et par l’habitant en France.
Les valeurs du réseau reposent sur la convivialité, l’envie de partager et la découverte des territoires.
Au-delà de l’hébergement, les propriétaires sont de véritables ambassadeurs de leur région : ils conseillent leurs hôtes, leur font découvrir le patrimoine local, les spécialités culinaires ou encore des circuits hors des sentiers battus.
Les valeurs du réseau reposent sur la convivialité, l’envie de partager et la découverte des territoires.
Au-delà de l’hébergement, les propriétaires sont de véritables ambassadeurs de leur région : ils conseillent leurs hôtes, leur font découvrir le patrimoine local, les spécialités culinaires ou encore des circuits hors des sentiers battus.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille