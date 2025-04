70 ans et plein d’avenir : Gîtes de France veut accélérer sa transformation

Désormais solidement structuré (la Fédération nationale regroupe 92 structures départementales et emploie 600 "experts territoriaux"), ce réseau pionnier de l'accueil chez l'habitant continue de reposer sur "des valeurs fortes de partage, de qualité et d'authenticité, permettant aux vacanciers de vivre une expérience immersive au coeur des territoires".



"Gîtes de France® est une acteur clé du tourisme rural et reste une référence incontournable de l'hébergement chez l'habitant en France", a insisté mardi Solange Escure.



Cependant, au fil des ans, Gîtes de France® a évolué pour s'adapter aux nouvelles attentes des vacanciers en matière de confort et de services.



En effet, si le panier moyen apparaît encore relativement modeste (217 € pour les chambres d'hôtes; 733 € pour les gites ruraux), il n'en reste pas moins qu'une montée en gamme continue est engagée depuis de nombreuses années.



La Fédération nationale qui veille à "la promesse client" et donc à la qualité, a introduit en 1969 une classification par "épi" (l'équivalent des étoiles pour les hôtels) qu'elle n'a pas cessé de faire évoluer depuis.



Au départ, selon leur standing, les hébergements étaient classés "un", "deux", ou "trois épis". Puis ont été introduits des "quatre épis" et enfin, depuis dix ans, des "cinq épis".



"Ces derniers représentent désormais 5 % de nos offres", a précisé Solange Escure, indiquant que cette dernière classification, très exigeante, impliquait un bâti exceptionnel, une décoration soignée et des équipements de loisirs tels que piscine, jacuzzi et (ou) Spa.



"La majorité de nos hébergements sont désormais en 3 épis et plus" , a encore précisé la directrice de la Fédération nationale des Gîtes de France. Si la part des hébergements 2 épis et moins a progressivement diminué, désormais, ce sont les quatre épis qui se développent le plus".