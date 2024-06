Les Gîtes de France renouent avec la croissance 🔑

Pour se démarquer face aux autres plateformes de locations saisonnières, Gîtes de France communique donc à la fois sur ses atouts et sur les retombées (économiques, patrimoniales, fiscales et sociales) que sa marque génère.



Une étude récente sur sa contribution à l’équilibre socio-économique des territoires et des populations françaises, menée par MKG, dévoile ainsi qu'en 2023, les structures Gîtes de France ont enregistré 26,4 millions de nuitées, dont 84% en gîtes ruraux, 8% en chambres d’hôtes et 8% en gîtes de groupe.



Mais surtout les retombées économiques directes des Gîtes de France en 2023 s’élèvent à 826,1 millions d’euros (contre 645,9 millions d’euros en 2014, +28%), dont 650,7 millions d’euros pour les gîtes ruraux (79% du chiffre d’affaires), tandis que les retombées économiques globales directes et indirectes avoisinent les 2,2 milliards d’euros, en croissance par rapport à 2014, où elles s'élevaient à 2 milliards d’euros.



Autre chiffre à retenir : en 2023, le montant global des impôts et cotisations versés à l’Etat et aux collectivités locales a dépassé les 530 millions d’euros pour l’ensemble du réseau Gîtes de France, dont plus de 160 M€ en prélèvements directs hors TVA.



L’impact fiscal global (direct et indirect) s’approche ainsi aujourd’hui des 10 000€ par an et par structure, dont 1 200€ par an et par structure sous la forme d’impôts directs versés aux collectivités locales.