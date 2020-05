PGE, Clévacances, pérennité et été 2020 : la directrice des Gîtes de France dresse un premier bilan !

TourMaG.com - Seriez-vous prêts à communiquer avec les agences de voyages pour mettre en place des produits spécifiques pour l'été 2020 ?



Solange Escure : Nous sommes ouverts à toutes discussions, même si nous n'avons pas eu de contact.



TourMaG.com - En 2018 vous aviez officialisé le rapprochement avec Clévacances, où en êtes-vous ?



Solange Escure : Le rapprochement est mis en stand-by, nous reverrons tout ça après la crise. Nous avions de part et d'autre, des dossiers plus urgents à traiter ces dernières semaines. D'un commun accord, le projet a été mis en attente.



L'urgence sanitaire et la crise remettent en question beaucoup de choses. Le dossier sera rouvert à l'automne.



TourMaG.com - Comme les autres structures, avez-vous fait appel à un prêt garanti de l'Etat (PGE) ?



Solange Escure : Oui, c'est en cours de décision.



Je ne peux vous dévoiler le montant, d'autant plus que nous attendions de connaître les nouvelles mesures pour justifier le montant.



Vous n'êtes pas sans savoir que dans les autres secteurs, il est plafonné à 25% du chiffre d'affaires, nous espérons un montant plus élevé. L'objectif sera de soutenir la fédération et aussi d'amorcer un plan de relance.



TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur la crise que nous vivons ?



Solange Escure : C'est inédit, une situation incroyable. Dans ces moments, il convient de prendre du recul, ne pas céder à la panique, essayer d'informer le réseau.



Nous rassemblons 42 000 propriétaires et 650 salariés, il faut tenir la barre. Malgré la tempête, nous avons dû exister et nous faire entendre, alors que nous sommes un tout petit acteur dans le secteur du tourisme.



Après je pense que cette crise va permettre de revenir à un tourisme plus humain, plus en lien avec les territoires. C'est aussi une lueur d'espoir pour nos hébergeurs et les régions rurales.



Nous allons peut-être nous rediriger collectivement vers un bien-vivre et un mieux consommer.