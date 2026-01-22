TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Serge Fabre (Mister Travel) nous a quittés

fondateur du média digital Mister Travel.news


Nous venons d'apprendre le décès de notre confère, Serge Fabre, fondateur du média digital Mister Travel.news et professionnel reconnu du secteur.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Serge Fabre nous a quittés - Photo LinkedIn
Serge Fabre nous a quittés - Photo LinkedIn
Aer Lingus
Nous venons d'apprendre le décès de notre confrère Serge Fabre, qui a fondé le média Mister Travel.news.

C'était également un professionnel du tourisme reconnu. Il a notamment travaillé pour des noms du secteur tels que CWT ou encore Go Voyages.

Il avait également mis un pied dans l'univers des médias dès 1999. A cette époque il occupait le poste de Vice Président de LibertyTV Belgium, une chaîne TV dédiée aux voyages.

Toute l'équipe de TourMaG présente à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.


Commentaires

1.Posté par Vanessa LOUSTAU le 27/01/2026 13:52 | Alerter
Quelle tristesse de lire ça...



