Serge Fabre (Mister Travel) nous a quittés

Nous venons d'apprendre le décès de notre confrère Serge Fabre, qui a fondé le média Mister Travel.news.



C'était également un professionnel du tourisme reconnu. Il a notamment travaillé pour des noms du secteur tels que CWT ou encore Go Voyages.



Il avait également mis un pied dans l'univers des médias dès 1999. A cette époque il occupait le poste de Vice Président de LibertyTV Belgium, une chaîne TV dédiée aux voyages.



Toute l'équipe de TourMaG présente à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.