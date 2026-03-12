MSC Croisières modernise le Yacht Club sur ses navires Fantasia

MSC poursuit la modernisation de sa flotte avec la rénovation du restaurant du MSC Yacht Club à bord de ses navires de classe Fantasia. L’expérience, déjà déployée sur le MSC Splendida, sera progressivement étendue aux autres unités de la série d’ici 2028.



Ce nouvel espace adopte un design contemporain mêlant tons plus sombres, textures douces et éclairage sophistiqué, afin de créer une atmosphère plus intime tout en conservant les vues panoramiques sur la mer. Le restaurant reste réservé aux passagers du Yacht Club, le concept « navire dans le navire » de la compagnie, qui combine suites dédiées, service de majordome 24 h/24 et espaces privés.

