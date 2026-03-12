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MSC Croisières modernise le Yacht Club sur ses navires Fantasia

Tous les restaurants des unités de la série rénovés


MSC modernise le restaurant du Yacht Club sur ses navires de classe Fantasia. Après le MSC Splendida, le nouveau design premium sera déployé sur les autres unités de la série d’ici 2028.


Rédigé par le Vendredi 13 Mars 2026 à 14:08

MSC Croisières modernise le Yacht Club sur ses navires Fantasia
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MSC poursuit la modernisation de sa flotte avec la rénovation du restaurant du MSC Yacht Club à bord de ses navires de classe Fantasia. L’expérience, déjà déployée sur le MSC Splendida, sera progressivement étendue aux autres unités de la série d’ici 2028.

Ce nouvel espace adopte un design contemporain mêlant tons plus sombres, textures douces et éclairage sophistiqué, afin de créer une atmosphère plus intime tout en conservant les vues panoramiques sur la mer. Le restaurant reste réservé aux passagers du Yacht Club, le concept « navire dans le navire » de la compagnie, qui combine suites dédiées, service de majordome 24 h/24 et espaces privés.

Une stratégie premium à plusieurs niveaux

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Au-delà du simple rafraîchissement esthétique, cette rénovation illustre la stratégie du groupe visant à monter en gamme sur l’ensemble de son portefeuille.

La modernisation du restaurant Yacht Club a été inaugurée sur le MSC Splendida après son passage en chantier au Palumbo Malta Shipyard. Le calendrier prévoit désormais : le MSC Fantasia d’ici décembre 2026, le MSC Divina en avril 2027 et le MSC Preziosa en février 2028.

Rappelons aussi que le navire MSC Poesia entrera prochainement en cale sèche au chantier naval Palumbo de Malte pour une rénovation d’envergure avant sa saison inaugurale en Alaska en mai 2026, avec notamment l’ajout du concept MSC Yacht Club, de nouveaux restaurants de spécialités et des espaces bien-être entièrement repensés.


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Tags : croisieres, msc, yacht club
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