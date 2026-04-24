Croisières d’expédition : Corinne Bouchel lance Ocean Quest Voyages

Pour l’entrepreneuse, le moment est propice. Elle estime qu'une partie de la clientèle premium recherche désormais des voyages plus exclusifs, plus personnalisés, plus humains et plus responsables. Ocean Quest Voyages veut précisément répondre à cette évolution avec un modèle expert, digital et sur mesure. « La tendance générale, c’est un peu le rejet du tourisme de masse et le slow travel, prendre le temps pour soi. »



Son terrain de jeu : les croisières d’expédition, ces voyages maritimes conçus pour explorer des régions isolées ou emblématiques du globe, à bord de petites unités, avec une forte dimension de découverte, qu’elle soit naturelle, culturelle ou scientifique.



Corinne Bouchel assume aussi une certaine idée du voyage en mer. Ici, la destination passe avant le navire. L’ambition est moins de vendre une cabine que de construire, avec le client, le bon projet de voyage. « Mon but, c’est de répondre à la demande du client sur du sur-mesure, pas de lui imposer une compagnie. »