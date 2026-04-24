Croisières d’expédition : Corinne Bouchel lance Ocean Quest Voyages

Dans son offre, Ocean Quest met en avant l’Antarctique, l’Arctique, les Galápagos, la Polynésie française, les Seychelles, l’Amazonie ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée @Deposit-Photos.Com - ambeon
Le positionnement est assumé. Là où beaucoup d’acteurs couvrent un large spectre, Ocean Quest Voyages choisit la spécialisation. La jeune marque, immatriculée Atout France par le biais du collectif My Way, revendique une approche centrée sur la profondeur d’expertise, la sélection exigeante et l’accompagnement personnalisé.
« Mon point fort, c’est que je connais le secteur de A à Z. Parce que je connais aussi bien la vie à bord que la réservation» explique Corinne Bouchel, la fondatrice.
Son parcours, entamé à la fin des années 1990, lui a en effet permis de travailler aussi bien à bord qu’au contact direct des clients, pendant de longues années, sur les enjeux de réservation, de logistique et de suivi.
Une expérience qu’elle veut aujourd’hui transformer en valeur ajoutée commerciale.
« Mon point fort, c’est que je connais le secteur de A à Z. Parce que je connais aussi bien la vie à bord que la réservation» explique Corinne Bouchel, la fondatrice.
Son parcours, entamé à la fin des années 1990, lui a en effet permis de travailler aussi bien à bord qu’au contact direct des clients, pendant de longues années, sur les enjeux de réservation, de logistique et de suivi.
Une expérience qu’elle veut aujourd’hui transformer en valeur ajoutée commerciale.
La destination passe avant le navire
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Pour l’entrepreneuse, le moment est propice. Elle estime qu'une partie de la clientèle premium recherche désormais des voyages plus exclusifs, plus personnalisés, plus humains et plus responsables. Ocean Quest Voyages veut précisément répondre à cette évolution avec un modèle expert, digital et sur mesure. « La tendance générale, c’est un peu le rejet du tourisme de masse et le slow travel, prendre le temps pour soi. »
Son terrain de jeu : les croisières d’expédition, ces voyages maritimes conçus pour explorer des régions isolées ou emblématiques du globe, à bord de petites unités, avec une forte dimension de découverte, qu’elle soit naturelle, culturelle ou scientifique.
Corinne Bouchel assume aussi une certaine idée du voyage en mer. Ici, la destination passe avant le navire. L’ambition est moins de vendre une cabine que de construire, avec le client, le bon projet de voyage. « Mon but, c’est de répondre à la demande du client sur du sur-mesure, pas de lui imposer une compagnie. »
Son terrain de jeu : les croisières d’expédition, ces voyages maritimes conçus pour explorer des régions isolées ou emblématiques du globe, à bord de petites unités, avec une forte dimension de découverte, qu’elle soit naturelle, culturelle ou scientifique.
Corinne Bouchel assume aussi une certaine idée du voyage en mer. Ici, la destination passe avant le navire. L’ambition est moins de vendre une cabine que de construire, avec le client, le bon projet de voyage. « Mon but, c’est de répondre à la demande du client sur du sur-mesure, pas de lui imposer une compagnie. »
Arctique, Antarctique, Galápagos : le choix des itinéraires rares
Dans son offre, Ocean Quest met en avant l’Antarctique, l’Arctique, les Galápagos, la Polynésie française, les Seychelles, l’Amazonie ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La fondatrice ne veut pas enfermer son activité dans un seul imaginaire polaire, même si l’expédition reste son cœur d’expertise. Elle entend aussi valoriser des voyages maritimes d’exception plus larges, dès lors qu’ils reposent sur la rareté, l’accompagnement et une vraie cohérence de produit.
Autre conviction forte : la croisière d’expédition ne doit pas être réservée à une poignée d’aventuriers aguerris. Le segment combine aujourd’hui confort hôtelier, sécurité, encadrement professionnel et expériences accessibles, pour des couples, des familles, des voyageurs solos ou des passionnés de découverte.
La fondatrice ne veut pas enfermer son activité dans un seul imaginaire polaire, même si l’expédition reste son cœur d’expertise. Elle entend aussi valoriser des voyages maritimes d’exception plus larges, dès lors qu’ils reposent sur la rareté, l’accompagnement et une vraie cohérence de produit.
Autre conviction forte : la croisière d’expédition ne doit pas être réservée à une poignée d’aventuriers aguerris. Le segment combine aujourd’hui confort hôtelier, sécurité, encadrement professionnel et expériences accessibles, pour des couples, des familles, des voyageurs solos ou des passionnés de découverte.
Un modèle digital, mais très incarné
Sans point de vente physique, Ocean Quest Voyages repose sur un fonctionnement digital. Mais Corinne Bouchel insiste sur un point : la technologie ne doit pas effacer l’accompagnement. Sur ces dossiers souvent complexes, le conseil reste décisif, qu’il s’agisse des formalités, du niveau d’engagement demandé, de la langue parlée à bord ou de l’adéquation entre le profil du client et l’expérience recherchée.
La marque présente justement le digital comme un levier de simplification de la relation client, permettant à la fois prise de contact, échanges à distance, recommandations ciblées et suivi personnalisé, tout en maintenant une forte proximité humaine.
Dans ce positionnement, l’engagement environnemental tient également une place importante. Ocean Quest affirme privilégier des compagnies engagées, des navires à taille raisonnée et des itinéraires à forte valeur d’expérience. En partenariat avec Coral Gardeners, chaque réservation confirmée permet de financer la plantation d’un corail.
La marque présente justement le digital comme un levier de simplification de la relation client, permettant à la fois prise de contact, échanges à distance, recommandations ciblées et suivi personnalisé, tout en maintenant une forte proximité humaine.
Dans ce positionnement, l’engagement environnemental tient également une place importante. Ocean Quest affirme privilégier des compagnies engagées, des navires à taille raisonnée et des itinéraires à forte valeur d’expérience. En partenariat avec Coral Gardeners, chaque réservation confirmée permet de financer la plantation d’un corail.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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