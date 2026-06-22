Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Pourquoi choisir la Tunisie pour les vacances d’été ?
La Tunisie possède de nombreux atouts qui séduisent chaque année de nombreux vacanciers :
• À seulement deux à trois heures de vol depuis la France
• Un décalage horaire limité à une heure en été.
• Un climat ensoleillé une grande partie de l’année
• De longues et belles plages de sable sur tout le littoral
• Un patrimoine culturel très varié avec des sites emblématiques tels que Carthage, les médinas de Sousse, Tunis, Kairouan, l’amphithéâtre de El Jem ou encore les villages berbères.
• Une offre hôtelière diversifiée allant du 3* convivial au 5* haut de gamme.
• De nombreux établissements dotés de grands centres de thalassothérapie et des infrastructures pensées pour toute la famille (terrains sportifs, mini-club, base nautique, piscines, aquaparks, équipes d’animations professionnelles…).
• Une gastronomie largement appréciée des vacanciers mettant à l’honneur couscous, bricks, tajines tunisiens, pâtisseries orientales.
• Une communication facilitée grâce à l’usage très répandu du français dans l’ensemble des zones touristiques.
Entre découvertes culturelles, détente balnéaire et activités pour petits et grands, la Tunisie réunit tous les ingrédients pour des vacances réussies.
Un excellent rapport qualité/prix
Autre atout majeur : un excellent rapport qualité-prix. La destination propose des établissements hôteliers de qualité, des formules tout inclus attractives, des buffets variés et généreux et des infrastructures pensées pour tous types de vacanciers. Les clubs de la production Mondial Tourisme s’appuient également sur des équipes d’animation expérimentées proposant une ambiance chaleureuse et de nombreuses activités en journée ainsi que des soirées.
Mondial Tourisme propose 9 Mondi Club sur la destination dont deux se démarquent particulièrement cette saison grâce à des prix d’appel particulièrement attractifs :
Mondial Tourisme propose 9 Mondi Club sur la destination dont deux se démarquent particulièrement cette saison grâce à des prix d’appel particulièrement attractifs :
Le Mondi Club Shems Holiday Village à Monastir : ce club à l’architecture locale s’étend sur un vaste domaine de 24 hectares. Il propose des logements en bungalows blancs conçu comme un véritable village de vacances. Situé en bord de plage, il possède toutes les infrastructures nécessaires pour satisfaire petits et grands durant leurs vacances : 2 belles piscines extérieures, une plage privée avec sports nautiques, ainsi qu’un grand aquapark doté de plusieurs toboggans avec un espace conçu et réservé pour les enfants à partir de 3 ans. Le séjour est proposé en formule tout inclus avec possibilité de dîner une fois par séjour dans l’un des 2 restaurants à thème. Une équipe d’animation expérimentée et dynamique assure les activités en journée (tournois sportifs, jeux) ainsi que les spectacles en soirée. Pour les enfants, un mini-club pour les 4 à 12 ans propose des activités adaptées à l’âge de chacun. Les départs sont possibles au départ de nombreuses villes :
• 7 nuits : à partir de 499 € au départ de Nice, 539 € de Marseille et 559 € de Paris, Lyon ou Toulouse.
• 14 nuits : à partir de 779 € au départ de Nice, 859 € de Marseille ou Lyon et 889 € de Paris, Toulouse ou Strasbourg.
Offres disponibles également au départ de Nantes, Bordeaux, Lille, Mulhouse, Bruxelles et Genève sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
• 7 nuits : à partir de 499 € au départ de Nice, 539 € de Marseille et 559 € de Paris, Lyon ou Toulouse.
• 14 nuits : à partir de 779 € au départ de Nice, 859 € de Marseille ou Lyon et 889 € de Paris, Toulouse ou Strasbourg.
Offres disponibles également au départ de Nantes, Bordeaux, Lille, Mulhouse, Bruxelles et Genève sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Le Mondi Club Zita Beach Resort 4* à Zarzis : situé dans le sud du pays à 45 minutes de l’île de Djerba, l’hôtel fait face à une belle et longue plage de sable. Implanté dans un vaste jardin de palmiers, il propose des logements en chambre et en bungalow, 2 piscines centrales, 3 terrains de tennis ainsi qu’une discothèque et un centre de balnéothérapie proposant un choix varié de cures. Les familles apprécieront également le mini-club dédié aux enfants de 4 à 12 ans, permettant aux parents de savourer pleinement leurs moments de détente. Fidèle au concept Mondi Club, l’établissement est animé par une équipe francophone qui propose chaque jour un programme d’activités et de divertissements pour petits et grands. Les départs sont possibles au départ de nombreuses villes.
• 7 nuits : à partir de 599 € au départ de Marseille, 639 € de Nice, 649 € de Toulouse et 669 € de Paris.
• 14 nuits : à partir de 1 059 € au départ de Nice, 1 099 € de Marseille, 1 119 € de Paris et 1 159 € de Toulouse.
Offres également disponibles au départ de Lyon, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Mulhouse et Bruxelles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
• 7 nuits : à partir de 599 € au départ de Marseille, 639 € de Nice, 649 € de Toulouse et 669 € de Paris.
• 14 nuits : à partir de 1 059 € au départ de Nice, 1 099 € de Marseille, 1 119 € de Paris et 1 159 € de Toulouse.
Offres également disponibles au départ de Lyon, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Mulhouse et Bruxelles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
De Korba à Djerba, 7 autres Mondi Club à découvrir :
Aux côtés du Shems Holiday Village et du Zita Beach Resort, 7 autres Mondi Club répartis entre les principales destinations balnéaires du pays permettent de découvrir les différentes facettes du littoral tunisien :
• Le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4* sup se distingue par son univers décoratif inspiré de l’Afrique et son emplacement à Korba, une destination discrète loin de l’agitation des stations balnéaires plus fréquentées.
• Le Mondi Club Thalassa Mahdia Aquapark 4* bénéficie d’un emplacement privilégié à Mahdia, une destination réputée pour avoir les plus belles plages de Tunisie
• Le Mondi Club One Resort Jockey 4* à Monastir est l’adresse idéale pour les familles grâce à sa piscine avec aquapark, ses activités variées et ses clubs dédiés aux enfants et adolescents jusqu’à 18 ans.
• Le Mondi Club Medina Diar Lemdina 4* à Hammamet séduit par son architecture atypique et son emplacement en plein cœur de la médina de Yasmine Hammamet. Entrées offertes au parc Carthage Land et à l’Aqualand en période estivale.
• Le Mondi Club Shalimar 4* à Hammamet promet des vacances rythmées par les loisirs et les divertissements grâce à son équipe d’animation 100 % Mondi Club et à son atmosphère particulièrement conviviale.
• Le Mondi Club Nozha Beach Resort & Spa 4*sup associe le confort d’un établissement récemment rénové aux plaisirs d’un séjour balnéaire animé, avec aquapark et accès direct à la plage.
• Le Mondi Club Seabel Aladin 3*sup à Djerba charme les voyageurs par son architecture typique rappelant les villages djerbiens et son emplacement privilégié face à une magnifique plage de sable.
Retrouvez toutes nos offres sur votre espace pro.
• Le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4* sup se distingue par son univers décoratif inspiré de l’Afrique et son emplacement à Korba, une destination discrète loin de l’agitation des stations balnéaires plus fréquentées.
• Le Mondi Club Thalassa Mahdia Aquapark 4* bénéficie d’un emplacement privilégié à Mahdia, une destination réputée pour avoir les plus belles plages de Tunisie
• Le Mondi Club One Resort Jockey 4* à Monastir est l’adresse idéale pour les familles grâce à sa piscine avec aquapark, ses activités variées et ses clubs dédiés aux enfants et adolescents jusqu’à 18 ans.
• Le Mondi Club Medina Diar Lemdina 4* à Hammamet séduit par son architecture atypique et son emplacement en plein cœur de la médina de Yasmine Hammamet. Entrées offertes au parc Carthage Land et à l’Aqualand en période estivale.
• Le Mondi Club Shalimar 4* à Hammamet promet des vacances rythmées par les loisirs et les divertissements grâce à son équipe d’animation 100 % Mondi Club et à son atmosphère particulièrement conviviale.
• Le Mondi Club Nozha Beach Resort & Spa 4*sup associe le confort d’un établissement récemment rénové aux plaisirs d’un séjour balnéaire animé, avec aquapark et accès direct à la plage.
• Le Mondi Club Seabel Aladin 3*sup à Djerba charme les voyageurs par son architecture typique rappelant les villages djerbiens et son emplacement privilégié face à une magnifique plage de sable.
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Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme
David VINCENT
Responsable Régional Rhône-Alpes
Tél. : 06 42 97 30 52
david.vincent@mondialtourisme.fr
Jean FRESPECH
Responsable Régional Sud-Ouest
Tél. : 06 08 90 76 63
jean.frespech@mondialtourisme.fr
Sonia HAYI
Responsable Régionale Région parisienne et Nord
Tél. : 07 85 05 25 53
sonia.hayi@mondialtourisme.fr
Florian BONHOMME
Responsable régional IDF, Centre et Normandie
Tél : 06 07 79 67 81
Florian.bonhomme@mondialtourisme.fr
Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
bertrand.degois@mondialtourisme.fr
Valérie Caspar
Responsable Régionale Est
Tél. : 06 85 92 71 18
valerie.caspar@mondialtourisme.fr
Service groupe :
Carole HOULLIER
Responsable du service groupe
Tél. : 06 42 97 54 02
groupe@mondialtourisme.fr
Responsable Régional Rhône-Alpes
Tél. : 06 42 97 30 52
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Jean FRESPECH
Responsable Régional Sud-Ouest
Tél. : 06 08 90 76 63
jean.frespech@mondialtourisme.fr
Sonia HAYI
Responsable Régionale Région parisienne et Nord
Tél. : 07 85 05 25 53
sonia.hayi@mondialtourisme.fr
Florian BONHOMME
Responsable régional IDF, Centre et Normandie
Tél : 06 07 79 67 81
Florian.bonhomme@mondialtourisme.fr
Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
bertrand.degois@mondialtourisme.fr
Valérie Caspar
Responsable Régionale Est
Tél. : 06 85 92 71 18
valerie.caspar@mondialtourisme.fr
Service groupe :
Carole HOULLIER
Responsable du service groupe
Tél. : 06 42 97 54 02
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