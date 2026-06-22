Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Le Mondi Club Shems Holiday Village à Monastir : ce club à l’architecture locale s’étend sur un vaste domaine de 24 hectares. Il propose des logements en bungalows blancs conçu comme un véritable village de vacances. Situé en bord de plage, il possède toutes les infrastructures nécessaires pour satisfaire petits et grands durant leurs vacances : 2 belles piscines extérieures, une plage privée avec sports nautiques, ainsi qu’un grand aquapark doté de plusieurs toboggans avec un espace conçu et réservé pour les enfants à partir de 3 ans. Le séjour est proposé en formule tout inclus avec possibilité de dîner une fois par séjour dans l’un des 2 restaurants à thème. Une équipe d’animation expérimentée et dynamique assure les activités en journée (tournois sportifs, jeux) ainsi que les spectacles en soirée. Pour les enfants, un mini-club pour les 4 à 12 ans propose des activités adaptées à l’âge de chacun. Les départs sont possibles au départ de nombreuses villes :



• 7 nuits : à partir de 499 € au départ de Nice, 539 € de Marseille et 559 € de Paris, Lyon ou Toulouse.

• 14 nuits : à partir de 779 € au départ de Nice, 859 € de Marseille ou Lyon et 889 € de Paris, Toulouse ou Strasbourg.



Offres disponibles également au départ de Nantes, Bordeaux, Lille, Mulhouse, Bruxelles et Genève sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

