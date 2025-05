Tunisie : 2 nouveaux Mondi Club chez Mondial Tourisme pour l’été 2025

L’établissement séduit d’emblée par son architecture d’inspiration africaine, originale et chaleureuse, qui confère à l’ensemble un cachet dépaysant. Il est implanté directement en bord de mer, face à une belle plage de sable blanc, idéale pour des baignades paisibles et des promenades au coucher du soleil. Le cadre, plus intimiste que les grands resorts de Djerba ou de Hammamet, convient aussi bien aux couples qu’aux familles à la recherche de repos.



Le Mondi Club Africa Jade dispose d’une grande piscine extérieure bordée de transats, d’une piscine intérieure pour les moments de détente à l’abri du soleil, ainsi que d’un vaste centre de thalassothérapie. Ce dernier propose une large gamme de soins (massages, enveloppements, cures ciblées) dans une atmosphère zen et professionnelle. Une vraie valeur ajoutée pour les clients qui souhaitent allier vacances et bien-être.

Côté restauration, l’offre est généreuse et qualitative. Le restaurant principal propose des buffets variés en formule tout inclus, et les plus gourmets peuvent également découvrir les quatre restaurants à la carte (avec supplément), aux influences tunisiennes, méditerranéennes et internationales. Plusieurs bars, un café maure et des espaces lounge viennent compléter l’offre pour des moments de convivialité en journée comme en soirée.



Tarif d’appel : à partir de 589 € par personne la semaine en formule tout inclus.