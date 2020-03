Coronavirus : Mondial Tourisme met en place des conditions d’annulation sans frais

Afin de rassurer les clients qui seraient frileux à l’idée de réserver un voyage en ces temps d’incertitude, Mondial Tourisme met en place des conditions exceptionnelles d’annulation sans frais.



Pour toute nouvelle réservation effectuée entre le 11 mars et le 15 avril 2020 et pour des séjours allant jusqu’au 31 octobre 2020, le voyagiste offre la possibilité à ses clients d’annuler, de reporter ou de modifier leur voyage sans frais jusqu’à 15 jours avant le départ.



Ces conditions concernent tous les packages de sa production sur la Tunisie, la Turquie (hors Istanbul), Rhodes et l’Egypte.