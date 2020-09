Mondial Tourisme ajoute la Jordanie à sa brochure Hiver 2020/2021

On notera également l'arrivée d'un deuxième Mondi Club 5* en Egypte, dans la région de Hurghada : leSitué dans la station balnéaire de Makadi (30 km de l'aéroport de Hurghada), il propose 721 chambres spacieuses réparties dans de petits bâtiments au milieu des jardins. Un produit destiné aux familles avec ses multiples activités, ses piscines et son aqua-park ainsi qu'aux plongeurs de tous niveaux (formations plongée PADI et forfaits plongée).A partir de 579€ la semaine au départ de Paris en formule tout compris.En, deux nouveaux hôtels haut de gamme à Tozeur font leur entrée dans le catalogue :ouvert fin 2019 (50 chambres et 43 villas avec vue sur le désert) est proposé à partir de 599€ le séjour de 3 nuits au départ de Paris en petit-déjeuner.Et puis, hôtel de 140 chambres bénéficiant d'une vue sur la palmeraie, est à partir de 389€ le séjour de 3 nuits au départ de Paris en demi-pension.La brochure générale (84 pages) est consultable sur BrochuresEnLigne.com.