Le groupe Sainte-Claire rachète Eden Tour

Yvon Peltanche fondateur d'Eden Tour avait annoncé à ses équipes avoir reçu plusieurs marques d'intérêt fin 2025 - Photo CE
Eden Tour passe dans le giron du groupe Sainte-Claire.
Les rumeurs de cession du réseau dirigé et créé par Yvon Peltanche circule déjà depuis 2024. Le dirigeant âgé de 66 ans qui souhaitait passer la main, n'a pas caché fin 2025, à ses équipes lors du dernier séminaire interne qu'il avait reçu plusieurs "marques d'intérêt".
Si plusieurs noms ont circulé, c'est finalement le groupe Sainte-Claire qui a remporté la mise, le 17 juillet dernier. Yvon Peltanche restera encore 3 ans pour accompagner la transition de l'entreprise.
Le réseau adhérent Selectour, pèse 65 M€ de volume d’affaires en 2025 (42,6 M€ en 2024), pour un chiffre d'affaires de 6,7 M€ (5,5 M€ en 2024).
Les rumeurs de cession du réseau dirigé et créé par Yvon Peltanche circule déjà depuis 2024. Le dirigeant âgé de 66 ans qui souhaitait passer la main, n'a pas caché fin 2025, à ses équipes lors du dernier séminaire interne qu'il avait reçu plusieurs "marques d'intérêt".
Si plusieurs noms ont circulé, c'est finalement le groupe Sainte-Claire qui a remporté la mise, le 17 juillet dernier. Yvon Peltanche restera encore 3 ans pour accompagner la transition de l'entreprise.
Le réseau adhérent Selectour, pèse 65 M€ de volume d’affaires en 2025 (42,6 M€ en 2024), pour un chiffre d'affaires de 6,7 M€ (5,5 M€ en 2024).
Le Groupe Sainte-Claire passe le cap des 100 agences de voyages
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26 agences avec l'acquisition d'Aven Tour en juillet 2025 constitue le périmètre du réseau. L'entreprise s'articule également autour d'un pôle production - englobant Açores Voyages, Féroé Voyages et Eden en France - et se décline en plusieurs segments spécialisés : Eden Groupes (voyages de groupes), Eden School (voyages scolaires), Eden Affaires (billetterie) et Eden Business (séminaires et incentives).
De son côté, le Groupe Sainte-Claire dirigé par Eric Kuo, compte sur la Métropole près de 70 agences de voyages qui portent différentes enseignes TUI, Selectour, Havas Voyages, Navitour et Aquatour.
Dans les Outre-mer, le groupe est également présent à La Réunion, en Guyane, Martinique et Guadeloupe avec près d'une trentaine de points de vente, plateau d'affaires compris.
Avec cette acquisition Sainte-Claire passe ainsi le cap des 100 agences et se renforce significativement dans l'Ouest de la France.
Pour rappel, en juin 2024, le groupe Sainte-Claire avait racheté Penchard Voyages (4 points de vente en Guadeloupe).
De son côté, le Groupe Sainte-Claire dirigé par Eric Kuo, compte sur la Métropole près de 70 agences de voyages qui portent différentes enseignes TUI, Selectour, Havas Voyages, Navitour et Aquatour.
Dans les Outre-mer, le groupe est également présent à La Réunion, en Guyane, Martinique et Guadeloupe avec près d'une trentaine de points de vente, plateau d'affaires compris.
Avec cette acquisition Sainte-Claire passe ainsi le cap des 100 agences et se renforce significativement dans l'Ouest de la France.
Pour rappel, en juin 2024, le groupe Sainte-Claire avait racheté Penchard Voyages (4 points de vente en Guadeloupe).