Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

"L'idée est de continuer l'activité telle qu'elle est et devoir quelles peuvent être les synergies que nous pouvons développer avec Eden Tour"

Yvon Peltanche , Président d'Eden Tour continue de renforcer son groupe.Il a signé le 31 juillet dernier, le rachat d' Aven Tour basé à Rennes, et spécialiste des voyages de groupes et GIR.Il reprend ainsi l'activité, ainsi que les 7 salariés., explique Yvon Peltanche.