Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Yvon Peltanche, Président d'Eden Tour continue de renforcer son groupe.
Il a signé le 31 juillet dernier, le rachat d'Aven Tour basé à Rennes, et spécialiste des voyages de groupes et GIR.
Il reprend ainsi l'activité, ainsi que les 7 salariés. Patrick Navarre, patron d'Aven Tour restera aux côtés de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année.
"L'idée est de continuer l'activité telle qu'elle est et devoir quelles peuvent être les synergies que nous pouvons développer avec Eden Tour", explique Yvon Peltanche.
Eden Tour : 25 agences et plusieurs activités annexes
Eden Tour compte un réseau de 25 agences de voyages (Enseignes Selectour, Eden Tour, Ambassades Fram et TUI), deux tour-opérateurs Açores Voyages et Féroé Voyages ainsi que les marques Eden Groupes, Eden School pour les voyages scolaires, Eden Affaires pour la billetterie d'entreprise, ou encore Eden Business pour l'organisation de séminaires et incentives.
Le groupe compte plus de 70 collaborateurs et collaboratrices.
En 2024, Eden Tour a réalisé 40 M€ de volume d'affaires.
