Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Aven Tour est spécialiste des voyages de groupes et GIR


Eden Tour poursuit son expansion avec le rachat d’Aven Tour, spécialiste rennais des voyages de groupes et GIR. L’opération permet au réseau de renforcer son expertise sur segment de marché.


Lundi 15 Septembre 2025

Yvon Peltanche Président d'Eden Tour a racheté l'entreprise Aven Tour à Rennes - Photo CE
Yvon Peltanche, Président d'Eden Tour continue de renforcer son groupe.

Il a signé le 31 juillet dernier, le rachat d'Aven Tour basé à Rennes, et spécialiste des voyages de groupes et GIR.

Il reprend ainsi l'activité, ainsi que les 7 salariés. Patrick Navarre, patron d'Aven Tour restera aux côtés de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année.

"L'idée est de continuer l'activité telle qu'elle est et devoir quelles peuvent être les synergies que nous pouvons développer avec Eden Tour", explique Yvon Peltanche.

Eden Tour : 25 agences et plusieurs activités annexes

Eden Tour compte un réseau de 25 agences de voyages (Enseignes Selectour, Eden Tour, Ambassades Fram et TUI), deux tour-opérateurs Açores Voyages et Féroé Voyages ainsi que les marques Eden Groupes, Eden School pour les voyages scolaires, Eden Affaires pour la billetterie d'entreprise, ou encore Eden Business pour l'organisation de séminaires et incentives.

Le groupe compte plus de 70 collaborateurs et collaboratrices.

En 2024, Eden Tour a réalisé 40 M€ de volume d'affaires.

Tags : eden tour, yvon peltanche
