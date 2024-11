"Ce que j'aimerais après ce congrès, c'est que nous puissions nous débarrasser de toutes les peurs qui existent, notamment face au digital, face à la concurrence et à la nouveauté." ajoute Yvon Peltanche.



" Nous devons être prêts à relever les défis de demain en matière d'évolution technologique, mais aussi de changements démographiques et de développement durable " poursuit Isabelle Jaecques.



Sur le volet éco-responsable, le réseau qui a renouvelé son partenariat avec A Tree For You, s'apprête également à signer avec Very Train, spécialiste des voyages en train et Double Sens qui propose un tourisme alternatif.



Des développements qui s'ajoutent au travail mené tout au long de l'année sur la marque employeur et la RSE.



Désormais les regards sont tournés vers 2025 et au-delà. "Je suis réservé sur 2025. Si nous reproduisons l'année 2024, je serai satisfait. Il y a de nombreuses incertitudes, géopolitiques notamment. Si nous faisons +2,5% ce sera déjà un très bon scénario" avance le fondateur d'Eden Tour qui vient de fêter ses 65 ans.



Reste la question de l'avenir ? Au regard des résultats réalisés ses dernières années, nul doute que l'entreprise est courtisée. Mais Yvon Peltanche entend bien fêter le 25e anniversaire de l'entreprise qu'il a créé l'an prochain.



"La seule certitude que j'ai aujourd'hui " a-t-il lancé à ses salariés "c'est que je ne suis pas prêt de passer d'un statut d'hyperactif, à un statut d'inactif. Et ma volonté est de rester encore 5 ans !"