EDV, CEDIV : le chatbot IA dédié aux agences sera lancé en novembre !

"Nous sommes le laboratoire pour les Entreprises du Voyage. Nous souhaitons créer un chat GPT propre à la profession"

"Le CEDIV était déjà bien avancé dans ce projet, il nous a semblé opportun d'utiliser cette intelligence collective. C'est assez enthousiasmant d'avancer ensemble. Déjà nous avons eu les remontées terrain des agences, avec pas moins de 300 contributions"

"Nous sommes en train de connecter cette IA à Orchestra"

Mais cette étude et ce guide ne sont qu'une première étape. Valérie Boned, souhaite aller plus loin en créant un Chatbot propre aux agences et opérateurs de séjours. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur le CEDIV qui a déjà plus que défriché le sujet avec Cediv’IA. résume Adriana Minchella , présidente du CEDIV.ajoute Valérie Boned.La première brique de ce chatbot sera consacréedétaille Adriana Minchella.