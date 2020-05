Eden En France : Yvon Peltanche (Eden Tour) lance son réceptif France

Marais salants de Guérande, Marais de Brière, Nantes et le Voyage à Nantes, vignobles... l'offre est déjà très variée en Loire-Atlantique.



" Nous voulons être dans "l'air du temps", surfer sur les tendances, en proposant des produits écoresponsables, de l’insolite, de l'authentique et la région s'y prête ! Mais l'idée n'est pas d'aller vendre du camping ou du locatif, comme sait le faire la grande distribution ", poursuit Yvon Peltanche.



Parmi les activités proposées : un séjour dans un camping insolite à Saint-Michel-Chef-Chef, un autre dans un cottage éco-responsable à Rochefort-en-Terre, la découverte des bords de l'Oust à vélo ou une balade en pénichette sans permis sur le canal de Nantes à Brest, la visite de l'usine des galette St Michel, ou du yoga dans la forêt de Redon.



Si le site web ne devrait être en ligne que d'ici la fin du mois de mai, avec une simple annonce sur la page Facebook d'Eden Tour, Yvon Peltanche vient de recevoir sa première demande ce matin-même : " Ce sont des clients qui veulent découvrir la région en randonnant, à vélo, en bateau ".



Et de conclure : " il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par les Entreprises du Voyage (EDV) avec les comités régionaux du tourisme (CRT) pour mieux vendre la France, et en tant que président de la région Centre Ouest pour les EDV, je suis d'autant plus sensible à cette offre et à ce que préconise Jean-Baptiste Lemoyne ".