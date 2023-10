Eden Tour s'implante à Nantes et rachète Autre Ciel Voyages à Auray

"Ces rénovations sont à la fois très positives pour la clientèle mais aussi pour les équipes qui travaillent dans un environnement plus accueillant et remis au goût du jour " explique Yvon Peltanche.



Côté ressources humaines, Eden Tour a "quasiment reconstitué ses effectifs".



Le patron du réseau ajoute : "Nous avons beaucoup formé depuis un an. Ceux qui avaient quitté le tourisme ne sont pas encore revenus, le gros enjeu pour nous reste la formation, des nouvelles recrues tout d'abord mais aussi des salariés qui sont en place.



C'est sur ce sujet que nous avons besoin de moyens. Nos équipes sont jeunes et il faut continuer à les accompagner tout au long de leur carrière. Avec le covid, nous avons perdu en expertise."



Quant à l'activité, l'année 2023 sera un très bon crû pour Eden Tour qui devrait terminer sur un volume d'affaires à 32 M€.



"Les neuf premiers mois de 2023 sont très bons. Pour 2024, je suis comme tout le monde, j'observe, et je souhaite que l'activité reste sur la tendance de 2023 !"



C'est tout ce que l'on peut espérer !