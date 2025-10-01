Travel planner, IA, réseaux sociaux, techno... les agents de voyages encaissent les chocs !

" Ils doivent être soumis aux mêmes règles, il n’y a pas de question à se poser. En revanche, il faut se demander : pourquoi les clients sont attirés par ce genre d’acteurs ?



D'une façon générale, les clients demandent des choses surréalistes aux agents. Ils doivent passer d’une demande sur une croisière, puis une autre sur un village vacances, puis un trek au Népal, ou encore un safari.



Nous sommes généralistes, alors que les travel planners ont une agilité que n’ont pas les agents, " s’interroge Yvon Peltanche.



Bien souvent, un travel planner se lance dans l'activité en ayant vécu quelques mois ou années dans un pays et se présente en spécialiste de celui-ci. Rares sont ceux qui se prévalent comme des généralistes.



Une ultra-spécialisation qui attire donc de nombreux voyageurs et aussi des professionnels qui souhaitent ne pas laisser filer ce potentiel nouveau marché en construction.



" C’est un terme dans l'air du temps que tout agent de voyages peut s’approprier à partir du moment où il est immatriculé.



L’aspect légal de notre profession n’est pas sexy, car c’est une charge pour les professionnels. Je rappelle qu'il est quand même possible de se faire saisir sa maison pour un simple problème à destination.



Pour moi, c’est comme si un assistant dentaire s'autoproclamait dentiste, juste parce qu’il a vu un dentiste travailler. Nous en sommes là.



De plus, les travel planners ne vivent pas correctement de cette activtité, sauf quelques rares exceptions.



Selon moi, le secteur doit continuer sa montée en compétence, notamment sur la communication, les réseaux sociaux, l’outillage et la formation. Cela permettra d’être proche du client et de répondre à ses besoins.



La création de communautés est aussi un axe important de développement.



Il n’y a pas un monde d’anciens et de nouveaux agents de voyages, " recadre Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage.