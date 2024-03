Voyages E.Leclerc signe une année record et développe son réseau

Voyages E.Leclerc, leader des ventes de voyages des enseignes de la grande distribution en France, dévoile son bilan 2023 et ses ambitions pour l’année en cours, avec le souhait de continuer à démocratiser l’accès au voyage pour tous.



2023 est une année record qui accélère le développement du réseau des agences Voyages E.Leclerc sur le territoire.



Le début de 2024 s’annonce tout aussi prometteur en prise de commandes pour Voyages E.Leclerc, dont l’objectif est d’atteindre 800 millions d’euros de CA d’ici la fin de l’année (dont 720 millions d’euros en tourisme TO).



Des résultats qui participent à intensifier la présence de Voyages E.Leclerc sur l’ensemble du territoire.



Si le réseau compte à ce jour 212 agences en France (après 5 ouvertures réalisées en 2023 à Pontivy, Caen, Neufchâteau, La Ferté Macé et Bourges) et 845 conseillers au plus proche des clients.



Fort de cette dynamique, il va encore s’accélérer en 2024 avec l’ouverture de 15 nouvelles agences (Arles, Yerres, Hennebont, Douai, Agneaux, Châtellerault, Annecy Cran Gevrier, Strasbourg rivetoile,) et le recrutement de 45 nouveaux conseillers voyages et responsables d’agences.



Afin de répondre aux enjeux de création d’emplois et d’accompagner l’expertise de ses collaborateurs, l’entreprise a créé l’année dernière, en partenariat avec l’Ecole Pratique du tourisme (EPT), son École des Agents de Voyages E.Leclerc, ayant pour objectif de former la jeune génération au métier de conseiller. La formation équivalente au titre professionnel RNCP “Conseiller vendeur en voyages” à réaliser en 7 mois sur 735H.