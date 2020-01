Leclerc Voyages va dépasser les 600 M€ de volume d'affaires avec les TO en 2020

"Le début d'année est prometteur en prise de commandes, et notre objectif sera d'atteindre 700 M€ de volume d'affaires en 2020 dont 610 millions d'euros en tourisme TO"

"sur 3 ans, la progression globale de Leclerc Voyages atteint 34%".

Une croissance a faire pâlir bien des réseaux de distribution.Leclerc Voyages affiche en 2019 un volume d'affaire (départs) àpar rapport à 2018. Le volume de prises de commandes est lui en progression de 10,5% en 2019.Au totalLe réseau dirigé par Bernard Boisson reste un champion de la distribution des tour-opérateurs :du business à 572 M€. La billetterie (et divers) représente 12,9%.Pour la première fois en 2020, le directeur général s'attend à dépasser les 600 M€ en tourisme :explique t-il avant de rappeler queLes principaux TO et partenaires sont: Exotismes, F.T.I.; NG Travel, MysterFly, Mondial Tourisme, Thalasso N°1, TUI France et Voyamar.