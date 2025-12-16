L'intelligence artificielle s'impose dans les domaines skiables

Autre champ d’application majeur : la prévision des risques naturels.



En Suisse, l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) exploite des modèles d’IA capables d’anticiper le danger d’avalanche à trois jours, en croisant données météorologiques, topographiques et historiques.



Des dispositifs similaires sont utilisés aux États-Unis, notamment par le Colorado Avalanche Information Center, tout en restant complémentaires de l’expertise humaine.



L’IA joue également un rôle croissant dans la sécurité des remontées mécaniques. En France, la société Bluecime déploie des systèmes de vision artificielle capables de détecter en temps réel des comportements à risque, des défauts de fermeture de garde-corps ou des anomalies de remplissage des télésièges.



Ces solutions permettent d’optimiser l’exploitation tout en renforçant la sécurité des usagers. Certaines stations françaises, comme les Sybelles, ont déjà équipé une large part de leurs installations.



Dans d’autres pays européens, des solutions vont encore plus loin.



En Suisse, Mantis Autonomy autorise, sous conditions réglementaires strictes, l’exploitation de certaines remontées mécaniques sans personnel permanent en gare d’arrivée, grâce à une surveillance par caméras et IA. Cette technologie, déjà opérationnelle, a été récompensée en 2025 par le Prix suisse de la montagne.



La maintenance prédictive constitue un autre levier structurant. Des constructeurs comme Doppelmayr, POMA ou Leitner exploitent désormais les données issues de capteurs (vibrations, température, images) pour anticiper l’usure des câbles, moteurs ou pylônes. Cette approche permet de réduire les coûts de maintenance, d’améliorer la disponibilité des installations et de limiter les interruptions d’exploitation.