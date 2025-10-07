Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO]

" En tant que pionnière dans le sujet du bien-être animal, j'ai dû essuyer les plâtres. Il a été difficile de trouver les bons partenaires, car nous avons placé les curseurs très hauts.



J'ai par exemple mis deux ans à trouver des prestataires en Tanzanie.



En écotourisme, il faut comprendre les problématiques à destination, les analyser avec les ONG, les scientifiques, etc. Grâce à cela, on va mieux comprendre et adapter nos produits, sinon c’est du greenwashing, " confie Aurélie Orengo Berthet, la fondatrice de Voyage Sauvage.



Une fois tout ce travail effectué, la clé de la croissante verte est entre les mains de la distribution.



Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, un client fait bien plus attention aux conseils des agents qu'il n'y paraît. Ils ne viennent pas tous avec un objectif précis, ni une idée totalement arrêtée.



Les agents de voyages ont un super pouvoir : celui d'orienter les choix de leurs clients.



" Nous n'avons pas toujours conscience, en agence, du pouvoir que nous avons.



Il ne faut pas oublier qu'un client qui pousse les portes d'une agence, cela signifie qu'il a besoin du conseil et qu'il vient chercher de l'expertise. La première démarche vient de lui.



Nous devrions utiliser ce pouvoir dans le bon sens et le mettre à profit de toutes ces valeurs autour du tourisme durable, à commencer par sensibiliser les clients, " estime Myriam Tord.



Pour réussir cette bascule, il faut donc partir de la base.



Former les agents, leur permettre de prendre conscience de l'importance d'agir permettra ensuite une véritable appropriation du sujet. Il est aussi indispensable de mettre en place tout un nouveau narratif dans le secteur.



Voyager différemment, cela implique de nouvelles histoires, de nouveaux produits et rêves.