Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

"Nous sommes un réseau qui compte" a lancé Yvon Peltanche, fondateur d'Eden Tour, lors du séminaire annuel de l’entreprise, organisé au Club Framissima Premium Telemaque Beach & Spa à Djerba, en Tunisie, du 9 au 11 novembre 2025.
Un événement qui, cette année, a une saveur particulière : il marque les 25 ans de l'entreprise.
Malgré une succession de crises, de faillites et de paris parfois risqués, l’histoire d’Eden Tour est celle d’une résilience obstinée.
Dès sa création en 2000, Yvon Peltanche affronte la trahison d’un associé, puis les attentats du 11 septembre 2001. Mais il tient bon.
Pour se développer, il choisit de créer des agences : « C’est une stratégie où il faut accepter de perdre 30 000 à 40 000 € la première année. Il faut avoir les reins solides, et je ne les avais pas », se souvient le fondateur, qui rappelle avoir débuté l’aventure avec 2 000 € en poche.
Yvon Peltanche s’accroche : chaque obstacle devient un levier pour rebondir, mais aussi sa marque de fabrique. Ensuite, il se lance dans le rachat d'entreprises en difficulté.
2010 marque le renforcement de la structuration de l’entreprise, avec le déménagement au siège actuel de Pornichet, puis, en 2012, l’arrivée d’Isabelle Jaecques au poste de directrice commerciale.
En 2015, la faillite de FRAM, juste après la reprise de cinq Ambassades, puis en septembre 2019 celle de Thomas Cook, alors même que les anciennes agences FRAM étaient passées sous cette enseigne, n’ont pas épargné l’entreprise. Mais elle tient bon.
Même la crise du Covid, période pendant laquelle il a perdu 1,5 million d’euros, ne l’a pas fait plier.
Cet anniversaire prend donc une dimension particulière, alors qu’Eden Tour devrait afficher 50 M€ de volume d’affaires en 2025, en croissance constante depuis la pandémie. En 2024, l’entreprise avait atteint 42,6 M€.
« En 2020, année de la pandémie, nous avons enregistré 5% du volume de 2019 », rappelle le dirigeant pour mesurer le chemin parcouru.
2025, une très belle année pour Eden Tour
Le chiffre d'affaires, lui aussi en croissance, devrait atteindre en 2025 6,7 M€, contre 5,5 M€ en 2024. « Nous avons presque doublé le chiffre d’affaires depuis 2022 », insiste Yvon Peltanche. L’EBE (excédent brut d’exploitation) devrait s’établir à 1,7 M€ en 2025, contre 1,2 M€ un an plus tôt.
Vous pouvez être fiers de vous, cela en vaut la peine », a-t-il déclaré devant ses équipes. Il rappelle que 10% de l’EBE est reversé aux salariés sous forme de primes, pour récompenser les efforts.
Si, à date, les agences affichent une légère avance de 2,5%, le service groupes affiche, lui, une hausse significative de 27% sur 2025. La tendance devrait se poursuivre sur les groupes en 2026, avec un carnet de commandes déjà en avance de 29% sur l’an dernier.
Si, à date, les agences affichent une légère avance de 2,5%, le service groupes affiche, lui, une hausse significative de 27% sur 2025. La tendance devrait se poursuivre sur les groupes en 2026, avec un carnet de commandes déjà en avance de 29% sur l’an dernier.
« Nous constatons un ralentissement des ventes sur le second semestre »
Idem pour le « jeune » service production (Açores Voyages, Féroé Voyages, Eden School et Eden en France) qui va accélérer en 2026, grâce à un partenariat avec deux tour-opérateurs majeurs sur la production de GIR (groupes individuels regroupés) aux Açores. « J'ai aussi d'autres idées sur la partie production, mais il est un peu tôt pour en parler ».
Difficile toutefois d’anticiper 2026. « Nous constatons un ralentissement des ventes sur le second semestre et je reste très prudent, notamment sur le premier semestre 2026. Je vois mal les Français être rassurés par la situation politique actuelle. Tant que nous n’aurons pas une vision plus claire, ils resteront dans l’incertitude. », prévient le fondateur.
Autre tendance en cette fin d'année : « Nous observons aussi une réduction de la fenêtre de réservation, et nous pourrions bien voir réapparaître les réservations de dernière minute, que l’on avait complètement perdues », ajoute Isabelle Jaecques.
« Eden Tour a reçu des marques d'intérêt »
Le séminaire a été aussi l'occasion de parler de l'avenir d'Yvon Peltanche à la tête de l'entreprise.
Malgré tout, le dirigeant reste animé par une dynamique de projets. Eden Tour a racheté le groupiste Aven Tour, basé à Rennes, cet été, et poursuit son programme d’investissement dans la rénovation de ses agences, engagé depuis 2023 à hauteur de 537 000 €.
Dernier chantier en date : le déménagement de l’agence historique de Blain, là où tout a commencé fin 2000, avec l’ouverture de la première agence.
À l’heure d’envisager la suite, Yvon Peltanche reste fidèle à son fil conducteur : avancer encore et toujours !
Malgré tout, le dirigeant reste animé par une dynamique de projets. Eden Tour a racheté le groupiste Aven Tour, basé à Rennes, cet été, et poursuit son programme d’investissement dans la rénovation de ses agences, engagé depuis 2023 à hauteur de 537 000 €.
Dernier chantier en date : le déménagement de l’agence historique de Blain, là où tout a commencé fin 2000, avec l’ouverture de la première agence.
À l’heure d’envisager la suite, Yvon Peltanche reste fidèle à son fil conducteur : avancer encore et toujours !
Eden Tour à la loupe
- un réseau de 26 agences avec l'acquisition d'Aven Tour en juillet dernier.
- un service production qui regroupe Açores Voyages, Féroé Voyages, Eden en France.
- Le réseau a également décliné sa marque Eden pour segmenter son offre : Eden Groupes, Eden School pour les voyages scolaires, Eden Affaires pour la billetterie d'entreprise, ou encore Eden Business pour l'organisation de séminaires et incentives.
