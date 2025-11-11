TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Séminaire annuel au Framissima Premium Telemaque à Djerba en Tunisie


Crises, faillites, pandémie… En un quart de siècle, Eden Tour a tout connu, sauf le renoncement. L'entreprise fondée par Yvon Peltanche a célébré ses 25 ans à l'occasion de son séminaire annuel, qui s'est déroulé au Framissima Premium Telemaque Beach & Spa à Djerba et qui a réuni plus de 110 participants.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

« Plusieurs éléments montrent que nous avons su rebondir après la Covid, grâce à votre engagement, votre sérieux et votre motivation. C’est ce qui nous a permis d’atteindre les 50 millions cette année. Vous pouvez être fiers de vous » a déclaré Yvon Peltanche, dirigeant et fondateur d'Eden Tour - Photo CE
« Plusieurs éléments montrent que nous avons su rebondir après la Covid, grâce à votre engagement, votre sérieux et votre motivation. C’est ce qui nous a permis d’atteindre les 50 millions cette année. Vous pouvez être fiers de vous » a déclaré Yvon Peltanche, dirigeant et fondateur d'Eden Tour - Photo CE
Legends and Paradise
"Nous sommes un réseau qui compte" a lancé Yvon Peltanche, fondateur d'Eden Tour, lors du séminaire annuel de l’entreprise, organisé au Club Framissima Premium Telemaque Beach & Spa à Djerba, en Tunisie, du 9 au 11 novembre 2025.

Un événement qui, cette année, a une saveur particulière : il marque les 25 ans de l'entreprise.

Malgré une succession de crises, de faillites et de paris parfois risqués, l’histoire d’Eden Tour est celle d’une résilience obstinée.

Dès sa création en 2000, Yvon Peltanche affronte la trahison d’un associé, puis les attentats du 11 septembre 2001. Mais il tient bon.

Pour se développer, il choisit de créer des agences : « C’est une stratégie où il faut accepter de perdre 30 000 à 40 000 € la première année. Il faut avoir les reins solides, et je ne les avais pas », se souvient le fondateur, qui rappelle avoir débuté l’aventure avec 2 000 € en poche.

A lire aussi : Eden Tour atteint les 40 M€ de volume d'affaires en 2024 !

Yvon Peltanche s’accroche : chaque obstacle devient un levier pour rebondir, mais aussi sa marque de fabrique. Ensuite, il se lance dans le rachat d'entreprises en difficulté.

2010 marque le renforcement de la structuration de l’entreprise, avec le déménagement au siège actuel de Pornichet, puis, en 2012, l’arrivée d’Isabelle Jaecques au poste de directrice commerciale.

En 2015, la faillite de FRAM, juste après la reprise de cinq Ambassades, puis en septembre 2019 celle de Thomas Cook, alors même que les anciennes agences FRAM étaient passées sous cette enseigne, n’ont pas épargné l’entreprise. Mais elle tient bon.

Même la crise du Covid, période pendant laquelle il a perdu 1,5 million d’euros, ne l’a pas fait plier.

Cet anniversaire prend donc une dimension particulière, alors qu’Eden Tour devrait afficher 50 M€ de volume d’affaires en 2025, en croissance constante depuis la pandémie. En 2024, l’entreprise avait atteint 42,6 M€.

« En 2020, année de la pandémie, nous avons enregistré 5% du volume de 2019 », rappelle le dirigeant pour mesurer le chemin parcouru.


2025, une très belle année pour Eden Tour

Les 113 participants du séminaire Eden Tour à Djerba - Photo CE
Les 113 participants du séminaire Eden Tour à Djerba - Photo CE
Le chiffre d'affaires, lui aussi en croissance, devrait atteindre en 2025 6,7 M€, contre 5,5 M€ en 2024. « Nous avons presque doublé le chiffre d’affaires depuis 2022 », insiste Yvon Peltanche. L’EBE (excédent brut d’exploitation) devrait s’établir à 1,7 M€ en 2025, contre 1,2 M€ un an plus tôt.

« Plusieurs éléments montrent que nous avons su rebondir après la Covid, grâce à votre engagement, votre sérieux et votre motivation. C’est ce qui nous a permis d’atteindre les 50 millions cette année.

Vous pouvez être fiers de vous, cela en vaut la peine », a-t-il déclaré devant ses équipes. Il rappelle que 10% de l’EBE est reversé aux salariés sous forme de primes, pour récompenser les efforts.

Si, à date, les agences affichent une légère avance de 2,5%, le service groupes affiche, lui, une hausse significative de 27% sur 2025. La tendance devrait se poursuivre sur les groupes en 2026, avec un carnet de commandes déjà en avance de 29% sur l’an dernier.

« Nous constatons un ralentissement des ventes sur le second semestre »

Le workshop organisé dans le cadre du séminaire - photo CE
Le workshop organisé dans le cadre du séminaire - photo CE
Idem pour le « jeune » service production (Açores Voyages, Féroé Voyages, Eden School et Eden en France) qui va accélérer en 2026, grâce à un partenariat avec deux tour-opérateurs majeurs sur la production de GIR (groupes individuels regroupés) aux Açores. « J'ai aussi d'autres idées sur la partie production, mais il est un peu tôt pour en parler ».

Difficile toutefois d’anticiper 2026. « Nous constatons un ralentissement des ventes sur le second semestre et je reste très prudent, notamment sur le premier semestre 2026. Je vois mal les Français être rassurés par la situation politique actuelle. Tant que nous n’aurons pas une vision plus claire, ils resteront dans l’incertitude. », prévient le fondateur.

Autre tendance en cette fin d'année : « Nous observons aussi une réduction de la fenêtre de réservation, et nous pourrions bien voir réapparaître les réservations de dernière minute, que l’on avait complètement perdues », ajoute Isabelle Jaecques.

« Eden Tour a reçu des marques d'intérêt »

La soirée anniversaire du réseau Eden Tour - GBC Eden Tour
La soirée anniversaire du réseau Eden Tour - GBC Eden Tour
Le séminaire a été aussi l'occasion de parler de l'avenir d'Yvon Peltanche à la tête de l'entreprise.

Alors que les rumeurs de cession circulaient déjà l’an dernier, le fondateur qui vient de fêter ses 66 ans, a tenu à être le plus transparent possible avec ses équipes, inquiètes de son intention de passer la main : « Eden Tour a reçu des marques d'intérêt, mais je n’ai aucune idée du timing. Sachez que les premiers informés, ce sera vous », a-t-il assuré.

« C'est une préoccupation, » nous confie une salariée. « Nous formons une belle équipe, Yvon est un dirigeant qui est à l'écoute, et toujours disponible. Nous savons ce que l'on perd et pas forcément ce que l'on gagne. »

Malgré tout, le dirigeant reste animé par une dynamique de projets. Eden Tour a racheté le groupiste Aven Tour, basé à Rennes, cet été, et poursuit son programme d’investissement dans la rénovation de ses agences, engagé depuis 2023 à hauteur de 537 000 €.

Dernier chantier en date : le déménagement de l’agence historique de Blain, là où tout a commencé fin 2000, avec l’ouverture de la première agence.

À l’heure d’envisager la suite, Yvon Peltanche reste fidèle à son fil conducteur : avancer encore et toujours !

Eden Tour à la loupe

Autres articles
- un réseau de 26 agences avec l'acquisition d'Aven Tour en juillet dernier.

- un service production qui regroupe Açores Voyages, Féroé Voyages, Eden en France.

- Le réseau a également décliné sa marque Eden pour segmenter son offre : Eden Groupes, Eden School pour les voyages scolaires, Eden Affaires pour la billetterie d'entreprise, ou encore Eden Business pour l'organisation de séminaires et incentives.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 516 fois

Tags : eden tour
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Marché des changes : le dollar pourrait encore légèrement reculer Marché des changes : le dollar pourrait encore légèrement reculer

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique ! 30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi

Futuroscopie

Futuroscopie

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO] De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO] Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO] Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

ASEV Travel, réceptif en Asie du Sud-Est

La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français

La Turquie veut promouvoir son offre culturelle auprès des Français
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !

Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias