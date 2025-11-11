Yvon Peltanche (Eden tour) : "Nous sommes un réseau qui compte !"

Séminaire annuel au Framissima Premium Telemaque à Djerba en Tunisie

Crises, faillites, pandémie… En un quart de siècle, Eden Tour a tout connu, sauf le renoncement. L'entreprise fondée par Yvon Peltanche a célébré ses 25 ans à l'occasion de son séminaire annuel, qui s'est déroulé au Framissima Premium Telemaque Beach & Spa à Djerba et qui a réuni plus de 110 participants.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 12 Novembre 2025

