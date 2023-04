Eric Kuo (Sainte-Claire) : "Nous souhaitons ouvrir 2 ou 3 agences en région parisienne"

TourMaG – Quel est l’état d’esprit de vos équipes après le covid et les différents rachats ?



Eric Kuo : Le covid a amené de la distance. Nous avons resserré les liens et nous n’avons jamais été aussi proches de nos équipes. Quant à Navitour qui a notamment repris les agences Thomas Cook, après une phase de restructuration, nous avons aussi resserré les liens. Nos équipes sont engagées et nous avons de beaux résultats grâce à leur forte motivation.



TourMaG – Lorsque vous parlez de maillage, souhaitez-vous renforcer certaines zones ?



Eric Kuo : Oui en Métropole, principalement sur la région parisienne. Nous sommes déjà présents mais nous avons la volonté de resserrer le maillage et d’ouvrir 2 ou 3 agences dans cette zone. Pour l’instant, nous ne trouvons pas le personnel. Ce sont les difficultés liées au recrutement qui nous bloquent.



TourMaG – Recherchez vous d’autres collaborateurs dans d’autres zones ?



Eric Kuo : Oui nous recrutons dans le Nord, l’Est, la région parisienne mais aussi en Guyane et en Martinique. Aujourd’hui nous allons chercher des compétences hors tourisme et des profils vente.



TourMaG – Y a-t-il des différences de nature d’activités entre les agences en Métropole et les agences situées en Guyane et aux Antilles ?



Eric Kuo : En Métropole, les agences réalisent 90% de l’activité en tourisme et 10% en billetterie. Aux Antilles, Guyane, et La Réunion, c’est plutôt l’inverse. Les agences réalisent 70% de billetterie et 30% sur le tourisme.

Toutefois je constate qu’il y a un rattrapage qui se fait. Les marchés d’Outre-mer sont en train de tangenter le marché métropolitain.



TourMaG – Contrairement à la grande distribution et aux produits frais qui sont difficilement dématérialisables, le voyage, lui est très présent sur Internet. Vous croyez quand même au développement du retail dans ce secteur ?



Eric Kuo : J’ai une croyance absolue en l’humain. Il y a un paradoxe aujourd’hui. C’est que les hommes n’ont jamais autant été sur les réseaux sociaux et pourtant ils n’ont jamais eu autant besoin de contact humain.

Dans tous les secteurs, il y a un retour aux enseignes de proximité, et c’est valable pour l’agence de voyages notamment à travers l’émotionnel.



Le voyage est en train de se segmenter : plus un secteur se segmente plus on réussit car on répond à un besoin spécifique. Le contact humain est essentiel sous réserve de se concentrer sur des produits complexes et d’attirer une clientèle un peu plus aisée.



TourMaG : Comment s’est passée l’année 2022 et quid de 2023 ?



Eric Kuo : 2022 a été une bonne année, et 2023 devrait être une excellente année grâce à l’engagement des équipes. Le groupe va doubler son résultat d’exploitation par rapport à 2019. Cette croissance est portée par les deux activités du groupe : tourisme et distribution avec une progression plus forte sur la distribution.