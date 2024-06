Penchard Voyages racheté par le groupe Sainte Claire ! 🔑

Nous avons activement contribué au lancement de la ligne Paris-Cayenne d'Air Caraïbes.



L'année passée nous avons co-investi avec Air France au lancement de la ligne Cayenne-Belém, nous regardons aussi d'autres opportunités. En tant qu'opérateur de voyages, il est important d'aider les compagnies à se développer, cela va de notre intérêt commun,

Dans l'optique de pérenniser nos agences, il nous est apparu naturel de répondre favorablement à une prise de participation minoritaire lorsqu'on nous a fait la demande.



De plus contribuer à la participation du développement du pavillon français est aussi un argument non négligeable.



Ces différentes opérations ont un but : assurer une visibilité à tous nos collaborateurs. Quand vous avez 400 collaborateurs, en tant que chef d'entreprise nous avons une responsabilité sociétale, celle de faire vivre 400 familles.

Nous investissons réellement, massivement dans la grande distribution alimentaire.



Ce n'est pas que nous nous désintéressons du tourisme, bien au contraire, mais pour nous cette diversification est un gage de solidité financière et de pérennité pour l'ensemble de la structure, le voyage reste et restera très important,

" poursuit le responsable.Le succès est tel pour la compagnie tricolore que son board a décidé de pérenniser la desserte du Brésil. L'investissement dans Corsair peut sans doute répondre à cet appétit d'ouvrir de nouvelles destinations et d'assurer des capacités de fret minimum, il a aussi pour but de garantir la pérennité des agences de la compagnie gérées par... Sainte Claire.Et pour assurer une vision à long terme, Sainte Claire a décidé de se diversifier.Le covid a été un électrochoc pour l'homme d'affaires. Le tourisme est alors à l'arrêt sans perspective et des frontières durablement fermées." temporise Eric Kuo.