Amangati : voici le premier yacht d'Aman at Sea

L’offre de restauration s’articulera autour de quatre tables signature, Alira, Akari, Hiori et Aman Grill, complétées par plusieurs salons, un club de jazz, un cinéma et deux héliports.



Côté bien-être, le yacht embarquera un Aman Spa de 740 m², présenté comme le plus vaste du secteur, comprenant huit salles de soins face à la mer, un hammam, un banya, ainsi qu’une marina intégrée au pont 3 donnant accès à une flotte d’embarcations et d’équipements nautiques.



Le voyage inaugural est programmé pour le 7 mai 2027, au départ de Palma de Majorque à destination de Nice.