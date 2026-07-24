Amangati : voici le premier yacht d'Aman at Sea

La coque de l’Amangati étant désormais scellée, peinte et parfaitement étanche, le navire entre dans une nouvelle phase de sa construction.
Mesurant 180 mètres de long et comptant neuf ponts, l’Amangati va désormais faire l’objet de ses aménagements intérieurs, avant ses premiers essais en mer et son départ officiel prévu en mai 2027.
Conçu par le cabinet SINOT Yacht Architecture & Design, l’Amangati proposera 47 suites d’exception avec vue sur mer, dotées de terrasses privatives et de baies vitrées toute hauteur.
A lire : Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes
Le navire accueillera un maximum de 94 passagers, encadrés par 207 membres d’équipage. Un ratio de service élevé, avec 2,2 membres d’équipage par client, et un service d’hôte dédié pour chaque suite.
Mesurant 180 mètres de long et comptant neuf ponts, l’Amangati va désormais faire l’objet de ses aménagements intérieurs, avant ses premiers essais en mer et son départ officiel prévu en mai 2027.
Conçu par le cabinet SINOT Yacht Architecture & Design, l’Amangati proposera 47 suites d’exception avec vue sur mer, dotées de terrasses privatives et de baies vitrées toute hauteur.
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Le navire accueillera un maximum de 94 passagers, encadrés par 207 membres d’équipage. Un ratio de service élevé, avec 2,2 membres d’équipage par client, et un service d’hôte dédié pour chaque suite.
Amangati : le voyage inaugural est programmé pour le 7 mai 2027
L’offre de restauration s’articulera autour de quatre tables signature, Alira, Akari, Hiori et Aman Grill, complétées par plusieurs salons, un club de jazz, un cinéma et deux héliports.
Côté bien-être, le yacht embarquera un Aman Spa de 740 m², présenté comme le plus vaste du secteur, comprenant huit salles de soins face à la mer, un hammam, un banya, ainsi qu’une marina intégrée au pont 3 donnant accès à une flotte d’embarcations et d’équipements nautiques.
Le voyage inaugural est programmé pour le 7 mai 2027, au départ de Palma de Majorque à destination de Nice.
Côté bien-être, le yacht embarquera un Aman Spa de 740 m², présenté comme le plus vaste du secteur, comprenant huit salles de soins face à la mer, un hammam, un banya, ainsi qu’une marina intégrée au pont 3 donnant accès à une flotte d’embarcations et d’équipements nautiques.
Le voyage inaugural est programmé pour le 7 mai 2027, au départ de Palma de Majorque à destination de Nice.