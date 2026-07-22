Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars

Shinsegae Group et OKO Group investissent 500 millions de dollars pour développer les marques Aman et Janu - DepositPhotos.com, zenstock
Shinsegae Group, l'un des principaux conglomérats de distribution de Corée du Sud, s'associe à OKO Group, société fondée par Vlad Doronin, pour accélérer le développement international du groupe hôtelier Aman.
La coentreprise pilotera le développement d'hôtels d'ultra-luxe, de résidences de marque ainsi que de projets immobiliers à usage mixte en Corée du Sud et sur plusieurs marchés stratégiques à travers le monde.
Les deux partenaires annoncent un investissement initial commun de 500 millions de dollars.
La coentreprise pilotera le développement d'hôtels d'ultra-luxe, de résidences de marque ainsi que de projets immobiliers à usage mixte en Corée du Sud et sur plusieurs marchés stratégiques à travers le monde.
Les deux partenaires annoncent un investissement initial commun de 500 millions de dollars.
Aman poursuit son développement international
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Le partenariat concerne les marques Aman et Janu, cette dernière ayant ouvert son premier établissement à Tokyo en 2024 et poursuivant son expansion avec plusieurs projets en cours, notamment à Dubaï, en Arabie saoudite, au Monténégro ou encore aux Îles Turques-et-Caïques.
« En combinant nos expertises en développement, hospitalité et création de destinations, nous pensons pouvoir concevoir des projets d'exception qui établiront de nouveaux standards à travers le monde », a déclaré Yong Jin Chung, président de Shinsegae Group.
Présent dans 21 pays, le groupe Aman poursuit ainsi sa stratégie de croissance internationale.
Son président et CEO, Vlad Doronin, estime que cette alliance permettra de développer « des projets emblématiques qui séduisent les voyageurs internationaux, les résidents et les communautés locales ».
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« En combinant nos expertises en développement, hospitalité et création de destinations, nous pensons pouvoir concevoir des projets d'exception qui établiront de nouveaux standards à travers le monde », a déclaré Yong Jin Chung, président de Shinsegae Group.
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Son président et CEO, Vlad Doronin, estime que cette alliance permettra de développer « des projets emblématiques qui séduisent les voyageurs internationaux, les résidents et les communautés locales ».
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