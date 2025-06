Janu Turks & Caicos : le groupe Aman prend pied dans les Caraïbes

"voyages réparateurs"

Suite au succès de son tout premier hôtel, Janu Tokyo ouvert en 2024, le Groupe Aman annonce le lancement dans les Caraïbes deSituée dans une enclave tropicale privée en bord de mer sur la côte nord-ouest de Providenciales -l'un des sites les plus pittoresques des Caraïbes-,, incluant les prochains Janu Dubaï, également en construction, Janu Diriyah et Janu AlUla, s’inscrit dans un ambitieux programme de développement international, porté par Vlad Doronin , PDG du Groupe Aman.Composé d'un hôtel et de résidences privées, Janu Turks & Caicos -actuellement en cours de construction - a été conçu pour proposer desen s'immergeant dans une réserve naturelle de 7280 hectares, bordés par des plages de sable blanc et des criques rocheuses appartenant au Northwest Point Marine National Park.Signifiant « âme » en sanskrit, Janu invite à des expériences transformatrices. Logiquement, Janu Turks & Caicos sera doté de nombreux espaces dédiés à la restauration -avec plusieurs concepts culinaires-, à la convivialité et au bien-être, avec notamment une