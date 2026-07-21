Facturation électronique : "la France n’a pas la législation la plus complexe" [ABO]

En Europe, l’Italie a été pionnière, car elle a mis en place cette réforme en 2019, pour des questions de contrôle de la TVA et de lutte contre la corruption. En 2026, il y a eu la Pologne et la Belgique en janvier-février, puis la France en septembre, et l’Allemagne suivra en 2027

Progressivement, on voit que de nombreux pays passent à cela pour des motifs variés

dès qu’il y a un problème sur un processus papier ou manuel, l’hôtelier va envoyer sa facture à l’agence de voyages, qui va mettre deux à trois semaines avant de la traiter. Donc, s’il manque par exemple le numéro de réservation, elle va envoyer un mail ou téléphoner à l’hôtel pour qu’il renvoie la facture.



Tout cela s’étire dans le temps. Ce temps perdu, c’est de la trésorerie en moins

Nous avons déjà eu l’expérience au Mexique, en Italie, etc. Chaque pays a évidemment ses spécificités, mais ce n’est pas quelque chose de complètement nouveau pour nous.



Il y a beaucoup d’inquiétude, mais la France n’a pas la législation la plus complexe sur le sujet. Et puis nous sommes là pour accompagner et rassurer les professionnels du tourisme.



Alors, bien sûr, les grandes entreprises du secteur s’y sont déjà prises en amont ; ce sera peut-être un peu plus laborieux pour les plus petites. Et effectivement, pour les professionnels du tourisme qui travaillent encore de façon très manuelle et assez peu digitale, cette réforme leur impose de passer à une digitalisation, en plus de se mettre à jour vis-à-vis de cette nouvelle obligation,