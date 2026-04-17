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L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026

Le voyage, nouvel outil de ressourcement mental


À l’horizon 2026, le voyage ne se limite plus à l’évasion : il devient un outil de bien-être, de personnalisation et d’engagement. Une étude d’Amadeus met en lumière des voyageurs en quête de sens, prêts à payer davantage pour des expériences sur-mesure, durables et facilitées par l’intelligence artificielle.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 16:26

Une étude d’Amadeus met en lumière des voyageurs en quête de sens - Depositphotos.com, Fahroni
Une étude d’Amadeus met en lumière des voyageurs en quête de sens - Depositphotos.com, Fahroni
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Selon une nouvelle étude d’Amadeus, les motivations des voyageurs évoluent profondément, faisant du bien-être mental, de la personnalisation et du développement durable des critères centraux dans le choix d’un séjour.

Les résultats de l’étude, intitulée Travel Dreams 2026 : From data to delight et menée auprès de 6 000 voyageurs, montrent que le voyage est de plus en plus perçu comme un levier de bien-être psychologique.

Environ 41% des répondants déclarent vouloir revenir plus apaisés de leurs séjours, tandis qu’un tiers d’entre eux recherchent des destinations propices à une "détox numérique".

Pour Francisco Pérez-Lozao Rüter, président de la division Hospitality d’Amadeus, cette évolution implique une transformation de l’offre hôtelière : le bien-être ne se limite plus aux infrastructures comme les spas, mais s’inscrit dans l’ensemble de l’expérience client, à travers le calme, le confort et la réduction de la charge cognitive.

Des services additionnels à fort potentiel de revenus

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Cette quête de sérénité se traduit également par une disposition accrue à payer pour des services personnalisés.

L’étude identifie six suppléments particulièrement prisés : enregistrement anticipé ou départ tardif, choix de la vue ou de l’étage, cadeaux de bienvenue personnalisés, offres dédiées à l’optimisation du sommeil, amélioration de la qualité de l’air en chambre et kits d’expériences locales.

Selon Amadeus, un hôtel de 150 chambres pourrait ainsi générer jusqu’à un million de dollars de chiffre d’affaires additionnel par an en monétisant efficacement ces prestations, sans augmenter sa capacité d’hébergement.

Par ailleurs, 74% des voyageurs expriment une attente forte en matière de personnalisation. L’intelligence artificielle apparaît comme un levier incontournable pour accompagner ces évolutions.

Sur les 500 hôteliers interrogés, tous prévoient d’investir dans ce domaine en 2026, avec un budget moyen de 320 000 dollars par établissement. Les investissements se concentrent principalement sur l’analyse des revenus, les prévisions, l’automatisation et les chatbots.

L’optimisation pour les moteurs de recherche et les moteurs génératifs devient également stratégique, alors que 69% des voyageurs déclarent se fier aux résumés générés par l’IA pour préparer leurs séjours.

Pour autant, le rapport souligne que le contact humain reste essentiel. L’IA est ainsi appelée à opérer en arrière-plan, afin de fluidifier l’expérience, anticiper les besoins et permettre au personnel de se concentrer sur l’accueil et l’accompagnement des clients.

Le développement durable, un levier de différenciation

Enfin, le développement durable s’impose comme un critère déterminant dans le choix des voyageurs.

Près de 75% d’entre eux affirment que les engagements environnementaux influencent leur décision, et se disent prêts à payer en moyenne 11,7% de plus pour un établissement certifié durable.

Tous les hôteliers interrogés indiquent prévoir des investissements dans ce domaine en 2026, représentant en moyenne 7% de leurs dépenses totales.

En France, 42% des professionnels du secteur déclarent déjà adopter des solutions d’énergies renouvelables, un niveau supérieur à la moyenne mondiale.


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Tags : amadeus
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