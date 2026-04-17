L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026

Enfin, le développement durable s’impose comme un critère déterminant dans le choix des voyageurs.



Près de 75% d’entre eux affirment que les engagements environnementaux influencent leur décision, et se disent prêts à payer en moyenne 11,7% de plus pour un établissement certifié durable.



Tous les hôteliers interrogés indiquent prévoir des investissements dans ce domaine en 2026, représentant en moyenne 7% de leurs dépenses totales.



En France, 42% des professionnels du secteur déclarent déjà adopter des solutions d’énergies renouvelables, un niveau supérieur à la moyenne mondiale.