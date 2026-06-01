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Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Le Mega Serena est le nouveau navire de Corsica Ferries


Le Mega Serena a démarré sa première traversée sous pavillon Corsica Ferries le jeudi 28 mai à 19h. Transportant 950 passagers, 330 véhicules particuliers et 28 poids lourds, le navire a assuré la liaison entre Toulon et Bastia. Ce bâtiment vient compléter la flotte de 11 unités de la compagnie.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 16:10

Le Mega Serena vient de faire sa 1ère traversée, despositphotos.com, Photo by dmiiva1987
Le Mega Serena vient de faire sa 1ère traversée, despositphotos.com, Photo by dmiiva1987
MSC Croisières
Acquis en novembre 2025, le Mega Serena, nouveau ferry de la compagnie Corsica Ferries, vient d’effectuer sa première traversée entre Toulon et Bastia dans la soirée du 28 mai 2026.

Ce navire vient renforcer la flotte de 11 unités de la compagnie sur l’ensemble des lignes vers la Corse, la Sardaigne et les Baléares.

Selon Jean-Charles Teurlay, directeur d’exploitation de Corsica Ferries, ce bateau "représente une nouvelle étape fondamentale pour notre croissance et confirme notre engagement constant en faveur d’un service efficace, sûr et respectueux de l’environnement.

Ce nouveau navire nous permettra d’améliorer l’offre proposée à nos clients et de relever avec encore plus de force les défis du marché."

La compagnie a annoncé dernièrement renforcer ses liaisons estivales en Méditerranée, notamment vers la la Sardaigne.

Corsica Ferries : le Mega Serena peut accueillir jusqu'à 2 000 passagers

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Ce navire, qui affiche un tonnage brut d’environ 39 200 tonnes et une capacité pouvant atteindre 2 000 passagers et 670 véhicules, ou 2 000 mètres linéaires pour le fret roulant, intègre les technologies les plus avancées en matière de sécurité, de durabilité et de rendement opérationnel.

Il est d’ores et déjà équipé pour le branchement électrique à quai durant ses escales. Les opérations de mise au point de ce dispositif seront finalisées dans les mois à venir.

Cette initiative vise à réduire les émissions atmosphériques et l’impact sonore dans les ports, favorisant ainsi la décarbonation du transport maritime et l’évolution vers des infrastructures portuaires plus respectueuses de l’environnement.

A lire : Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision


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Tags : corsica ferries
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