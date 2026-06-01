Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

représente une nouvelle étape fondamentale pour notre croissance et confirme notre engagement constant en faveur d’un service efficace, sûr et respectueux de l’environnement.



Ce nouveau navire nous permettra d’améliorer l’offre proposée à nos clients et de relever avec encore plus de force les défis du marché.

Acquis en novembre 2025,Ce navire vient renforcer la flotte de 11 unités de la compagnie sur l’ensemble des lignes vers la Corse, la Sardaigne et les Baléares.Selon Jean-Charles Teurlay, directeur d’exploitation de Corsica Ferries, ce bateau "La compagnie a annoncé dernièrement renforcer ses liaisons estivales en Méditerranée, notamment vers la la Sardaigne.