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Baisse de 65 % de la taxe sur les billets d'avion : voici les 26 lignes concernées !

L'arrêté mettant en œuvre cette réduction a été publié le 31 mai 2026


À compter du 1er juin 2026, 26 liaisons aériennes en France « relevant de l'aménagement du territoire » bénéficieront d'un taux réduit de taxe sur le transport aérien de passagers (TSBA).


Rédigé par le Dimanche 31 Mai 2026 à 20:36

Baisse de 65 % de la taxe sur les billets d'avion : voici les lignes 26 lignes concernées ! - depositphotos.com Auteur ilixe48
Baisse de 65 % de la taxe sur les billets d'avion : voici les lignes 26 lignes concernées ! - depositphotos.com Auteur ilixe48
MSC Croisières
Le gouvernement met en œuvre, à partir du 1er juin 2026, une réduction de la taxe sur le transport aérien de passagers (TSBA) pour certaines lignes aériennes considérées comme essentielles à l'aménagement du territoire.

Annoncée par Philippe Tabarot, ministre des Transports, cette mesure vise les liaisons exploitées dans le cadre d'une obligation de service public (OSP) et d'une délégation de service public (DSP).

Le dispositif permet de réduire de 65 % le montant de la taxe appliquée à chaque billet, qui passe de 7,40 euros à 2,63 euros.

Prévue par la loi de finances initiale pour 2025, cette réduction était conditionnée à l'accord préalable de la Commission européenne. Les autorités françaises avaient engagé des discussions avec Bruxelles dès la promulgation du texte. À l'issue de ces échanges, la Commission a confirmé la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur.

Le gouvernement travaille pour étendre le dispositif aux territoires ultramarins.

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La mesure concerne notamment plusieurs liaisons métropolitaines desservant des villes comme Aurillac, Brive, Le Puy ou Rodez. Sont également incluses les dessertes entre la Corse et le continent, notamment vers Paris-Orly, Marseille et Nice, ainsi que les liaisons reliant Strasbourg à plusieurs métropoles européennes et la ligne Brest-Ouessant. Au total, 26 liaisons aériennes sont concernées.

L'arrêté mettant en œuvre cette réduction a été publié le 31 mai 2026.

« En rendant ces liaisons plus accessibles financièrement, cette mesure traduit la volonté du Gouvernement de soutenir la connectivité des territoires les moins bien desservis et d'alléger le coût du transport aérien depuis et vers ces destinations », a déclaré Philippe Tabarot.

Le ministre a également indiqué que le gouvernement poursuivait ses travaux afin d'étendre un dispositif similaire aux territoires ultramarins.

La Commission européenne a toutefois estimé que le mécanisme prévu dans la loi de finances pour les liaisons d'Outre-mer ne pouvait pas être retenu juridiquement en l'état. « Nous poursuivons donc activement le travail engagé afin de trouver une solution juridique solide et adaptée pour nos Outre-Mer », a-t-il ajouté.

Voici les 26 lignes concernées par la baisse de la taxe sur les billets d'avion :

– Aurillac – Paris ;
– Brive – Paris ;
– Le Puy-Paris ;
– Castres – Paris ;
– Rodez – Paris ;
– Limoges – Paris ;
– Tarbes – Paris ;
– Brest – Ouessant ;
– Limoges – Lyon ;
– La Rochelle – Lyon ;
– Poitiers – Lyon ;
– Strasbourg – Madrid ;
– Strasbourg – Munich ;
– Strasbourg – Copenhague ;
– Ajaccio – Paris (Orly) ;
– Bastia – Paris (Orly) ;
– Calvi – Paris (Orly) ;
– Figari – Paris (Orly) ;
– Bastia – Marseille ;
– Bastia – Nice ;
– Calvi - Marseille ;
– Calvi – Nice ;
– Ajaccio – Marseille ;
– Ajaccio – Nice ;
– Figari – Marseille ;
– Figari – Nice.


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Tags : tsba
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