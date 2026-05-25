Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie

Tout porte à croire que de bonnes fées se sont penchées sur le berceau du Bora Bora by Pearl Resorts. Posé sur un îlot corallien, le ‘Motu’ Tevairoa, il bénéficie d’une situation exceptionnelle sur les eaux transparentes du lagon et offre une vue imprenable sur le secret et majestueux Mont Otemanu, véritable vigie de ce paradis caché que sont les Îles sous le vent.



A l’horizon, nul voisin, ce qui est rare dans le lagon très prisé de Bora Bora !



Pourtant, le Bora Bora by Pearl Resorts est à seulement 10 minutes en bateau de l’aéroport et à 15 minutes du village principal de Vaitape.



Couronné par 2 clés Michelin en 2025, l’hôtel est désormais classé 5* depuis Mai 2026.