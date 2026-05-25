Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie

Tout porte à croire que de bonnes fées se sont penchées sur le berceau du Bora Bora by Pearl Resorts. Posé sur un îlot corallien, le ‘Motu’ Tevairoa, il bénéficie d’une situation exceptionnelle sur les eaux transparentes du lagon et offre une vue imprenable sur le secret et majestueux Mont Otemanu, véritable vigie de ce paradis caché que sont les Îles sous le vent.
A l’horizon, nul voisin, ce qui est rare dans le lagon très prisé de Bora Bora !
Pourtant, le Bora Bora by Pearl Resorts est à seulement 10 minutes en bateau de l’aéroport et à 15 minutes du village principal de Vaitape.
Couronné par 2 clés Michelin en 2025, l’hôtel est désormais classé 5* depuis Mai 2026.
A l’horizon, nul voisin, ce qui est rare dans le lagon très prisé de Bora Bora !
Pourtant, le Bora Bora by Pearl Resorts est à seulement 10 minutes en bateau de l’aéroport et à 15 minutes du village principal de Vaitape.
Couronné par 2 clés Michelin en 2025, l’hôtel est désormais classé 5* depuis Mai 2026.
108 villas et bungalows frappés du sceau de l’authenticité
Il est incontestablement le plus polynésien de tous les grands hôtels de cette île qui, pour avoir abrité une base militaire américaine, a joué un rôle décisif pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’hôtel consacre d’ailleurs un petit musée à cet épisode historique, qui a contribué à asseoir la réputation de la destination auprès de la clientèle internationale. Bien loin de cette période agitée, le Bora Bora by Pearl Resorts n’est aujourd’hui que calme, volupté et authenticité.
L’hôtel consacre d’ailleurs un petit musée à cet épisode historique, qui a contribué à asseoir la réputation de la destination auprès de la clientèle internationale. Bien loin de cette période agitée, le Bora Bora by Pearl Resorts n’est aujourd’hui que calme, volupté et authenticité.
Faits de matériaux naturels et traditionnels et coiffés de feuilles de pandanus, ses 108 villas et bungalows rivalisent de promesses : ses Villas Jardin et Villas plage ont leurs piscines ; enfin, ses Bungalows et Suites sur pilotis - dont 8 disposent de leur piscine - ont un accès direct au lagon étincelant sur lequel veille, bien sûr, l’incontournable Mont Otemanu.
Rendez-vous des amoureux comme des sportifs
A proximité, la plage est immaculée. Il fait bon s’y baigner mais ceux qui ont envie de se laisser porter par la langueur polynésienne, adorent y lézarder. Quant aux amoureux, ils apprécient d’y prêter des serments qui riment avec « toujours ».
Cadre idéal pour des rendez-vous romantiques, Le Bora Bora satisfait aussi les amateurs d’expériences aquatiques car, ici, la mer est le « way of life ». Il y a de nombreuses façons d’en profiter -snorkeling, plongée libre, paddle, sorties en kayak et en pirogue, natation avec les raies, tour de l’île en jet-ski- à moins de préférer une croisière au coucher du soleil à bord du catamaran solaire de luxe l’Okeanos Pearl.
Les amateurs de sports plus « terrestres », eux, peuvent jouer au basketball, au pickleball, au beach-volley, au badminton, profiter du court de tennis, des tables de ping-pong, d’un terrain de pétanque, et même d’un practice de Golf.
Pour les plus sportifs, la vaste salle climatisée est dotée d’équipements de sport professionnels –et ouverte en permanence. Quant aux amateurs d’immersion dans une belle nature, les excursions au pied du mont Otemanu sont faites pour eux.
16 hectares de jardins envoûtants
Le Bora Bora by Pearl Resorts a bien d’autres cordes à son arc. Ses villas et bungalows, se perdent dans la luxuriance d’un jardin d’ornement tropical ponctué de touches colorées et de plans d’eau où se dressent des nymphéas mauves –à coup sûr, le peintre Claude Monet aurait été subjugué !
Derrière le plan d’eau, une fois passé un portail en bois sculpté, la végétation devient plus sauvage : les clients de l’hôtel sont invités à y déambuler à l’ombre de grands arbres sans risquer de s’y perdre tout à fait, s’ils suivent le circuit ponctué de totems de pierre et de bois, de sculptures polynésiennes colorées et autres rencontres inattendues.
Derrière le plan d’eau, une fois passé un portail en bois sculpté, la végétation devient plus sauvage : les clients de l’hôtel sont invités à y déambuler à l’ombre de grands arbres sans risquer de s’y perdre tout à fait, s’ils suivent le circuit ponctué de totems de pierre et de bois, de sculptures polynésiennes colorées et autres rencontres inattendues.
Ensuite, les curieux tombent sur un opulent jardin potager nourri avec du compost et peuplé d’aromates et de légumes.
Plus loin encore, jaillit un verger planté récemment où devraient, d’ici peu, abonder figues, grenades, agrumes, papayes, bananes et autres fruits tropicaux.
Plus loin encore, jaillit un verger planté récemment où devraient, d’ici peu, abonder figues, grenades, agrumes, papayes, bananes et autres fruits tropicaux.
Des assiettes inventives
C’est dans ces jardins que le chef du Bora Bora by Pearl Resorts puise son inspiration et parfait son approvisionnement.
Le Bora Bora by Pearl Resort ne se contente en effet pas d’exceller dans le poisson cru tahitien au lait de coco, dans le thon mi-cuit, dans les salades fraîches et colorées. Ses assiettes inventives combinent avec talent le savoir-faire de la cuisine française et les fruits, légumes et poissons frais achetés aux producteurs et pêcheurs locaux. L’ambition est forte : initier au meilleur des saveurs franco-polynésiennes les clients des trois restaurants : le restaurant Otemanu qui, juché au premier étage, domine la propriété et le lagon ; le Miki Miki blotti au bord de la piscine ; et, enfin, la table gourmet Poerava.
Bien sûr, le Room service est disponible 24h sur 24 pour ceux qui ont besoin d’intimité. Et, pour les occasions spéciales, il suffit de confier ses rêves à la conciergerie qui sait organiser, à la demande, dîner sur la plage, sur la terrasse d’un bungalow, ou dans l’intimité d’une villa.
Le « TAVAI Spa », une expérience sensorielle unique
C’est également au cœur de la propriété, dans un écrin de verdure entouré d’eau, que se cache le « TAVAI Spa».
Y sont dispensés, par des mains expertes, les soins traditionnels à l’huile de monoï aux parfums variés, le massage polynésien « taurumi avae » ou le soin aux pierres chaudes.
Bien mieux, le Tāvai Spa vient de réinventer son expérience bien-être en accueillant la prestigieuse marque Cinq Mondes, Paris. Depuis, deux soins visage signatures ont enrichi sa carte : le Ko Bi Do, un rituel anti-âge d’exception inspiré des techniques japonaises, et le Soin aux Cinq Fleurs, un soin éclat aux extraits floraux tropicaux. Une véritable invitation au voyage.
Quant à la grande salle de soins en duo du Tāvai Spa, dont les parois s’ouvrent entièrement sur le jardin, elle offre une parenthèse enchantée pour reconnecter le corps et l’esprit à la nature dans un cadre d’une sérénité absolue.
Bien mieux, le Tāvai Spa vient de réinventer son expérience bien-être en accueillant la prestigieuse marque Cinq Mondes, Paris. Depuis, deux soins visage signatures ont enrichi sa carte : le Ko Bi Do, un rituel anti-âge d’exception inspiré des techniques japonaises, et le Soin aux Cinq Fleurs, un soin éclat aux extraits floraux tropicaux. Une véritable invitation au voyage.
Quant à la grande salle de soins en duo du Tāvai Spa, dont les parois s’ouvrent entièrement sur le jardin, elle offre une parenthèse enchantée pour reconnecter le corps et l’esprit à la nature dans un cadre d’une sérénité absolue.
Un vrai rendez-vous avec la culture polynésienne
Champion d’une hospitalité raffinée, d’un accueil sincère et chaleureux fortement imprégné de traditions polynésiennes, le Bora Bora by Pearl Resorts est aussi -et peut-être d’abord- un rendez-vous culturel, ainsi que l’a voulu son propriétaire.
En se baladant dans l’hôtel, le visiteur fait un authentique voyage au cœur de la culture polynésienne. Non seulement d’innombrables œuvres d’art sont disséminées un peu partout mais un circuit permet de se familiariser avec les Tikis, ces représentations humaines sculptées de façon stylisée.
Mieux encore, car c’est une grande première, une galerie d’art expose –et vend sur place, les œuvres des principaux et talentueux artistes polynésiens !
Mieux encore, car c’est une grande première, une galerie d’art expose –et vend sur place, les œuvres des principaux et talentueux artistes polynésiens !
Et, les trois boutiques (vêtements, accessoires, bijoux) installées au premier étage au-dessus de la réception, sont au diapason.
En participant à des cours pour apprendre à préparer le poisson cru au lait de coco, à des ateliers de tressage ou de confection de couronne de fleurs, le client du Bora Bora by Pearl Resorts plonge également au plus profond des traditions polynésiennes.
Enfin, en assistant, les lundis et vendredis soirs, aux spectacles endiablés et colorés de danses polynésiennes présentés sur le Paepae, le spectateur est gagné par la magie du « mana ».
En participant à des cours pour apprendre à préparer le poisson cru au lait de coco, à des ateliers de tressage ou de confection de couronne de fleurs, le client du Bora Bora by Pearl Resorts plonge également au plus profond des traditions polynésiennes.
Enfin, en assistant, les lundis et vendredis soirs, aux spectacles endiablés et colorés de danses polynésiennes présentés sur le Paepae, le spectateur est gagné par la magie du « mana ».
Contacter Pearl Resorts of Tahiti
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti